Brescia, parla il padre della 15enne uccisa da un colpo di fucile: «È partito dal fratello di 13 anni»

Sarebbe stato il fratello 13enne a far partire il colpo di fucile che ha ucciso sua sorella di 15 anni. A dirlo è stato il padre, arrestato ieri sera dopo la tragedia avvenuta a San Felice del Benaco, nel Bresciano. Secondo una prima versione dei fatti emersa dalla ricostruzione dei carabinieri, Roberto Balzaretti, 57 anni, stava mostrando il fucile con il figlio 13enne alla ragazza quando sarebbe partito un colpo che ha colpito al petto sua figlia. L’uomo da stanotte si trova in stato di fermo per omicidio colposo.

