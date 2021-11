No, il governatore della California non ha la sindrome di Guillain-Barré dopo la terza dose del vaccino anti-Covid

Il 10 novembre 2021 la pagina Facebook Heather Parisi Fans Page pubblica un post in cui si sostiene che Gavin Newsom, governatore dello Stato della California (Usa), sarebbe sparito dalla circolazione dopo il richiamo del vaccino anti Covid-19 in quanto gli avrebbe creato un danno: la sindrome di Guillain-Barré (SGB o GBS). La presunta notizia viene diffusa dal sito The Defender dell’associazione No vax di Robert F. Kennedy Jr. in cui si sostiene di aver ricevuto una soffiata da un informatore vicino al governatore. Ma i recenti fatti dimostrano il contrario.

Il governatore californiano Newsom doveva essere presente all’evento COP26 in Scozia, ma a pochi giorni dalla partenza ha annullato il viaggio per «questioni familiari».

Gavin aveva da poco ricevuto la terza dose del vaccino anti Covid, secondo i No vax avrebbe riscontrato la sindrome di Guillain-Barré (SGB o GBS) o quella di Bell’s Palsy (una forma di paralisi facciale).

Gavin Newsom aveva annullato il viaggio in Scozia per stare con i suoi quattro figli e la moglie durante la festa di Halloween.

Le foto, i video e gli eventi dei giorni successivi dimostrano che Gavin Newsom si trovava in buona salute.

Le voci che lo davano per «scomparso» e «malato» avevano fatto arrabbiare la moglie del governatore, la quale aveva pubblicato un tweet critico per poi rimuoverlo.

Riportiamo l’impressum presente nell’area informazioni della pagina Heather Parisi Fans Page:

Official Fans Page di Heather Parisi. Eventuali commenti espressi attraverso i post di questa pagina sono solo opinioni personali di chi scrive e non riflettono necessariamente il pensiero di HEATHER PARISI. Pagina approvata da Heather Parisi ed il suo mangement. Tutti i loghi ed i diritti delle immagini pubblicate appartengono ai loro rispettivi proprietari.

Riportiamo ora il testo del post Facebook pubblicato dalla pagina:

Il governatore Newsom è sparito dalla circolazione dopo il richiamo. Ora, sappiamo perché. Ha avuto un danno indotto dal vaccino contro il Covid-19 (GBS). Spero che si riprenda rapidamente poiché il GBS indotto dal vaccino può essere una sindrome paralitica difficile. Dedicato a tutti coloro che continuano a negare qualsiasi reazione avversa. Non puoi nasconderlo per sempre. Gov. Newsom disappeared after booster. Now, we know why. He had #COVID19 vaccine-induced injury (GBS). I hope he recovers quickly as vaccine-induced GBS can be a difficult paralytic syndrome. Dedicated to all who keep denying any adverse reaction. You can’t hide it forever.

Le fonti del “danno da vaccino”

A diffondere la storia del danno da vaccino era stato il sito The Defender dell’associazione No vax di Robert F. Kennedy Jr., la Children’s Health Defense, attraverso un articolo dell’otto novembre 2021 intitolato «Gov. Newsom Injured by Moderna Booster Shot, Source Tells The Defender». Nel testo viene riportata la stessa sindrome citata dalla pagina Facebook di Heather Parisi: «The source, who asked not to be identified, said Newsom’s symptoms were similar to those associated with Guillain–Barré syndrome (GBS), a known side effect of many vaccines». C’è anche la versione in lingua italiana dell’articolo (qui).

Lo stesso giorno, anche InfoWars del complottista Alex Jones, pubblica un articolo in cui si sostiene che Newsom ha subito un «danno da vaccino». Nel dubbio, InfoWars parla di sindrome di Guillain-Barré (SGB o GBS) e della sindrome di Bell’s Palsy (una forma di paralisi facciale).

Il 9 novembre 2021 circolavano diversi tweet – in italiano – nei quali si sosteneva che Newsom avesse riscontrato una paralisi del corpo e la sindrome di Guillain-Barré.

La vicenda, dunque, non prende le mosse in Italia da parte della pagina Facebook di Heather Parisi.

Che cos’è la sindrome di Guillain-Barré

Dal sito dell’Istituto Clinico Humanitas: «è la più frequente forma di polineuropatia acquisita dovuta a una lesione rapidamente progressiva del nervo che il più delle volte è dovuta a una demielinizzazione (perdita delle guaine mieliniche che rivestono le fibre nervose)». La sindrome è caratterizzata da sensazione di debolezza e parestesia (alterata percezione della sensibilità ai diversi stimoli sensitivi) alle gambe e alle braccia. Per più della metà dei soggetti, come riporta ancora l’Istituto Humanitas, si riscontra «debolezza muscolare a livello facciale e orofaringeo e circa il 20% deve essere intubato a causa dell’insufficienza respiratoria». Si tratta di una sindrome che richiede un monitoraggio costante delle funzioni vitali.

Che cos’è la paralisi di Bell

Dal Manuale MSD online: «è una debolezza o una paralisi improvvisa dei muscoli di un lato del viso dovuta a un malfunzionamento del 7° nervo cranico (nervo facciale). Questo nervo muove i muscoli facciali, stimola le ghiandole salivari e lacrimali, consente ai due terzi anteriori della lingua di rilevare i sapori e controlla un muscolo implicato nell’udito».

Sul sito dell’Ospedale Niguarda di Milano troviamo terapia e tempi di guarigione: «prevedono cortisone per trattare l’infiammazione, causa della compressione del nervo. A questo si associano vitamine del gruppo B per aiutare la rigenerazione del nervo stesso. La guarigione va dai venti giorni ad un massimo di due mesi».

Il giorno del vaccino e la “strana assenza”

Per ricostruire la vicenda dobbiamo riportare i fatti in ordine cronologico. In data 27 ottobre 2021 il governatore della California, Gavin Newsom, pubblica sul suo profilo Instagram il video per annunciare la somministrazione della terza dose del vaccino: «Get your booster! Protect yourself. Protect your loved ones».

Il 29 ottobre 2021 annuncia la sua assenza al vertice delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico in Scozia (COP26) previsto per il 31 ottobre. Il motivo? L’ufficio stampa del governatore riportava soltanto un sintetico «impegni familiari».

Il primo novembre 2021 pubblica dal suo account Istagram le foto di Halloween insieme ai suoi quattro figli. Anche la moglie pubblica l’evento sul proprio profilo Instagram con un video in cui il marito prepara le zucche insieme ai figli.

Il 4 novembre 2021 viene pubblicato un video, dall’account istituzionale dell’ufficio del governatore della California, in cui Gavin Newsom dà il benvenuto alle comunità Indù, Skh e Jain per la celebrazione della Diwali e del Bandi Chhor Divas.

Il 7 novembre 2021 la moglie del governatore, Jennifer Siebel Newsom, pubblica un tweet (per poi cancellarlo) in cui si sfoga contro coloro che insinuano dubbi sulla scelta del marito di occuparsi della famiglia. Ecco lo screenshot salvato dalla giornalista Sophia Bollag e il testo del tweet rimosso: «It’s funny how certain folks can’t handle truth. When someone cancels something, maybe they’re just in the office working; maybe in their free time they’re at home with their family, at their kids’ sports matches, or dining out with their wife. Please stop hating and get a life».

Secondo quanto riportato in un articolo dell’otto novembre di Vogue.com, il governatore Newsom era presente al matrimonio dell’artista e modella Ivy Love Getty, pronipote di J. Paul Getty, e del fotografo Tobias Alexander Engel. In un articolo del New York Times viene linkata una foto in cui risulterebbe visibile il governatore californiano tra gli invitati alla cerimonia. Secondo quanto riportato nell’articolo, la stessa portavoce Erin Mellon conferma la presenza di Newsom al matrimonio.

Il 9 novembre 2021 interveniva pubblicamente al California Economic Summit. Le foto dell’evento sono state pubblicate dall’account ufficiale dell’ufficio del governatore della California e da quelli di altri utenti (qui e qui).

L’orario riportato nello screenshot del tweet è quello italiano.

Il New York Times riporta una nota dell’ufficio del governatore in cui si afferma che Gavin Newsom fosse andato regolarmente al lavoro: «Last week Governor Newsom worked in the Capitol with staff on urgent issues including Covid-19 vaccines for kids, boosters, ports, the forthcoming state budget and California’s continued economic recovery. He will have public events this week related to the economy and vaccines».

Il motivo dell’assenza

In un articolo di The Sacramento Bee viene riportata la spiegazione, fornita durante il CA Economic Summit, relativa alle ragioni per cui aveva annullato il viaggio in Scozia e perché è rimasto assente dalla scena pubblica. Newsom ricorda gli ultimi due anni appena trascorsi, elencando le crisi e gli obblighi che lo avevano portato lontano dalla famiglia, come per tutti i genitori. Ecco perché aveva deciso di rimanere in casa, con i quattro figli (da 5 a 12 anni di età) e la moglie, per trascorrere insieme un periodo di tranquillità. Racconta, inoltre, di aver portato i figli al lavoro.

Ecco la registrazione dell’evento, andato in onda su Youtube sul canale Cafoward il 9 novembre 2021, in cui Gavin Newsom spiega il perché della sua assenza:

Conclusioni

Considerando gli eventi, i video e le foto che ritraggono il governatore Gavin Newsom, così come le descrizioni e i trattamenti delle due sindromi citate dai No vax americani, non risulta affatto confermata come causa della sua assenza dagli eventi pubblici un presunto “danno da vaccino” dopo la somministrazione della terza dose.

