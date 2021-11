Altri 29 No vax indagati per associazione per delinquere, perquisizioni in tutta Italia: l’inchiesta partita dalle minacce a Toti e Bassetti

È scattata una nuova ondata di perquisizioni in diverse città d’Italia contro attivisti No vax, molto attivi nella varie chat su Telegram e coinvolti nelle manifestazioni contro il Green pass dei giorni scorsi e coinvolti nei casi di minacce ricevute dal governatore della Liguria, Giovanni Toti, e dal infettivologo Matteo Bassetti. 24 perquisizioni che impegnano la polizia postale e la Digos sono partite infatti dalla procura di Genova, mentre 5 da quella di Firenze, per ipotesi di reato che vanno dalla costituzione e partecipazione ad associazione segreta, all’istigazione, all’interruzione di pubblico servizio e all’associazione per delinquere finalizzata a compiere danneggiamenti. L’operazione partita da Firenze puntano a cinque soggetti legati al movimento V_V, considerati responsabili a vario titolo di associazione per delinquere finalizzata a compiere danneggiamenti e altri reati.

