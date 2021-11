Locatelli (Cts): «I vaccini ai bambini? Dal 23 dicembre. Per loro un terzo della dose degli adulti»

«L’attesa è per il 23 di dicembre»: Franco Locatelli, presidente del Consiglio Superiore di Sanità e coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico ha detto che intorno a quella data cominceranno le somministrazioni di vaccini ai bambini. «Poi magari sarà qualche giorno prima o qualche giorno dopo, non starei a fissarmi in maniera ossessiva su questa data», ha spiegato mentre era ospite di Sky Tg 24. E ancora: «Il 23 dicembre semplicemente perché per quella data saranno disponibili le formulazioni pediatriche, in quanto la dose nella fascia di età 5-11 anni è di un terzo, quindi 10 microgrammi, rispetto alla dose dell’adulto». Locatelli ha anche fatto sapere che «si sta ragionando per creare delle aree pediatriche preposte alle inoculazioni negli hub». Poi ha tenuto a precisare: «Ho sentito frasi di persone che dicono ‘aspettiamo quello che emerge dalla vaccinazione in altri paesi’. Se, però, facciamo tutti così, nessuno avrà mai dei dati. Quindi cerchiamo di fidarci di quelle che sono le evidenze che derivano dagli studi scientifici», ha concluso.

