I Maneskin tornano a “X Factor”: stavolta saranno i super ospiti della finale

A quattro anni dalla loro audizione per X Factor, i Maneskin tornano su quello stesso palco, ma questa volta nelle vesti di ospiti speciali per la finale del talent più acclamato e seguito della televisione. L’appuntamento è per questa sera alle 21.15 su Sky Uno, in streaming su Now e in chiaro su Tv8. Ad alternarsi con la band romana dal nome danese, ci saranno i Coldplay. Di strada ne han fatta Victoria, Thomas, Ethan e Damiano: quando, all’epoca, tentarono il provino, Manuel Agnelli scommise tutto su di loro, Mara Maionchi ne percepì subito il potenziale. E alla fine di quel percorso arrivarono secondi, ma Chosen – il brano con cui già si esibivano per le strade della Capitale per racimolare qualche soldo – diventò disco d’oro. Da lì la scalata, fino a Sanremo 2021, poi l’Eurovision, l’America di Jimmy Fallon e dei Rolling Stones. Fino allo streaming: il brano Beggin’ è infatti il secondo più ascoltato nel mondo sulle piattaforme.

Leggi anche: