Hamilton al veleno nell’ultimo giro di Abu Dhabi, lo sfogo intercettato alla radio: «Questa gara è manipolata» – Il video

Nuovi veleni dopo le polemiche legate al Gp di Formula 1 che si è tenuto ad Abu Dhabi, decisivo per l’assegnazione del titolo mondiale a Max Verstappen. Mancavano solamente quattro curve al traguardo e Lewis Hamilton, sette volte campione del mondo, aveva capito che non ci sarebbe stata la possibilità di sorpassare il rivale olandese e dare seguito al suo filotto vincente di titoli. Nel momento in cui il pilota aveva realizzato che la possibilità di vincere l’ottavo titolo era ufficialmente sfumata ha comunicato ai box che: «La gara è stata manipolata». Il retroscena arriva dopo la decisione dei commissari di gara di non accogliere il doppio ricorso della Mercedes, confermando così l’ordine di arrivo al Gp di Abu Dhabi. Dopo aver respinto il primo ricorso della scuderia tedesca, legato al sorpasso di Verstappen dietro la safety car, gli steward della Fia hanno rispedito al mittente anche il secondo, legato invece all’articolo 48 (Sdoppiamenti in regime di safety car), decidendo dunque di non stravolgere il risultato della gara e confermando la vittoria del titolo a Max Verstappen.

I commissari hanno reso noto che modificare il risultato di gara, riportando la classifica al penultimo giro, ovvero quando Hamilton era momentaneamente al comando, sarebbe stato inappropriato. Tuttavia il doppio verdetto potrebbe non essere quello decisivo, perché adesso la Mercedes avrebbe intenzione di rivolgersi alla corte di Appello Fia a Parigi e in questo caso la vittoria della gara e del Mondiale da parte di Verstappen potrebbe rimanere in sospeso nelle mani del giudice per diverse settimane fino alla decisione finale. Il commento di Hamilton era già stato ascoltato in diretta dagli spettatori della F1 TV, che avevano la possibilità di seguire onboard la gara di Hamilton, ed è stato successivamente diffuso dalla Bbc. Dopo la corsa Hamilton aveva dimostrato grande fair play nei confronti del neo-campione del mondo e aveva ringraziato la Mercedes «Per il grande lavoro svolto quest’anno», ma risulta chiaro che le polemiche sulla vicenda sono destinate ad avere ancora lunga vita.

Immagine di copertina: Ansa

