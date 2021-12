La seconda telefonata Biden-Putin in un mese: la mossa del Cremlino per il disgelo sull’Ucraina

Per la seconda volta in meno di 30 giorni, Joe Biden e Vladimir Putin si incontrano in videochiamata per discutere del destino dell’Ucraina. Il colloquio, previsto alle 21.30 ora italiana, questa volta è stata richiesto dal presidente russo all’omologo americano. È il segnale che il Cremlino è pronto ad avviare un percorso di allentamento delle pressioni su Kiev. «Sono convinto che possiamo andare avanti e stabilire un dialogo russo-americano efficace, basato sul rispetto reciproco e sulla considerazione degli interessi nazionali reciproci», ha detto Putin nel messaggio di auguri inviato alla Casa Bianca per le feste natalizie. La distensione dei rapporti è propizia alla serie di discussioni che inizieranno il prossimo 10 gennaio a Ginevra: la questione dei confini Ucraini sarà affrontata prima nei negoziati bilaterali Usa-Russia, poi nel consiglio Nato-Russia e infine nella riunione dell’Ocse.

«La Russia ha messo le sue preoccupazioni sul tavolo e siamo pronti a discuterle, ci aspettiamo che anche Mosca sia preparata a discutere le nostre e quelle dei nostri alleati, sulla base della reciprocità», ha dichiarato un alto dirigente della Casa Bianca prima della telefonata tra i due leader. Gli Stati Uniti, tuttavia, si sono detti pronti a perseguire tanto «una via diplomatica» quanto, se necessario, un’azione muscolare. Nel caso Mosca non procedesse con una de-escalation – che parta dalla riduzione delle truppe russe stanziate lungo il confine ucraino -, la Casa Bianca risponderebbe con sanzioni economiche «ben più pesanti» di quelle del 2014, successive all’annessione della Crimea. Non solo: tra le varie ipotesi di reazioni ci sarebbe quella di incrementare le forze Nato dispiegate sul fianco dell’Europa orientale e un programma di assistenza militare a Kiev.

Le misure americane rispetterebbero comunque il principio del nothing about them without them, ovvero prese di concerto con gli alleati: «Nessuna decisione che riguardi altri Paesi presa senza il loro coinvolgimento». Al momento, gli Stati Uniti non vogliono presentare un documento scritto con le proprie richieste, come fatto dai russi. Il Cremlino ha già espresso di voler rinegoziare i trattati che regolano gli equilibri sul confine dell’Europa orientale. Chiede, inoltre, garanzie contro l’espansione della Nato verso oriente e lo stop alle operazioni militari occidentali vicine al confine russo. Insomma, il desiderio di Putin di mantenere la propria influenza sui territori dell’ex Urss si tradurrebbe con l’interdizione alla Nato dei Paesi che un tempo facevano parte dell’Unione Sovietica. Richieste in buona parte già definite «inaccettabili» dall’amministrazione Biden che, però, vede all’orizzonte la possibilità di un compromesso.

