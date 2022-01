Quirinale, il borsino di Open: sale Casellati, Draghi non molla, spunta Mattarella

Si apre il terzo giorno di voto per la presidenza della Repubblica senza un accordo tra i partiti. Il centrodestra verso la scheda bianca

Quirinale, il borsino di Open

Sale Elisabetta Casellati, Mario Draghi non molla e torna Sergio Mattarella mentre Casini, Belloni e Frattini chiudono la corsa. Questi i risultati del borsino mattutino di Open mentre si apre il terzo giorno di votazioni per il Quirinale senza un accordo tra i partiti. Intanto il centrodestra dovrebbe puntare alla scheda bianca anche oggi. Anche Pd, M5s e LeU sono orientati alla scheda bianca. Intanto è in corso un incontro alla Camera tra Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Antonio Tajani.

