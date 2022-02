Guerra in Ucraina, il giorno nero degli alleati: reazioni e risposte dell’Occidente all’attacco di Putin

«Una giornata spaventosa per l’Ucraina, una giornata nera per l’Europa». Il commento del cancelliere tedesco Olaf Scholz fa da cornice a quanto accadrà nelle prossime ore. Con l’annuncio di Vladimir Putin di un’operazione militare nel Donbass fallisce la diplomazia portata avanti in queste settimane dagli Usa e da molti leader europei – su tutti Emmanuel Macron e Scholz. Ora gli alleati occidentali si organizzano per rispondere in maniera compatta a Mosca, cercando l’ultima strada per fermare la guerra nel cuore dell’Europa, come l’ha definita Mario Draghi. La Bielorussa, inizialmente indicata come partecipe all’attacco in Ucraina, si è smarcata nel corso della mattinata. Alexander Lukashenko, che ha lasciato passare le truppe di Putin sul suo territorio, ha detto che i suoi militari non hanno partecipato all’invasione. La parola «invasione» viene contestata dalla Russia, che la definisce come una degli esempi di disinformazione occidentale. Alle smentite e alle dichiarazioni ufficiali, a confondere di acque ci sono anche i media vicini al Cremlino. Mentre i carri armati russi entravano in Ucraina, il canale Rossiya-24 diceva che «i neonazionalisti ucraini stanno aspettando il momento giusto per colpire la Russia».

La risposta occidentale

Dopo il congelamento della diplomazia, iniziato con l’annullamento del vertice tra Joe Biden e Putin e ribadito nelle scorse ore da Luigi Di Maio e altri leader europei («Non parleremo con la Russia finché non farà un passo indietro»), gli scenari si complicano: dopo le reazioni di condanna arrivate a ridosso dell’annuncio, ora i leader di Ue, Usa, Regno Unito e Nato sono impegnati nei vertici di decisioni e coordinamento. Al momento, sono state annunciate diversi meeting nazionali e internazionali, che danno seguito al briefing di emergenza delle Nazioni Unite. Alle 9 è iniziato quello europeo straordinario dei capi di stato presieduto da Roberta Metsola, al quale hanno preso parte anche Ursula von der Leyen e Charles Michel. La presidente della Commissione europea ha già tenuto un discorso congiunto con il commissario agli Affari esteri Josep Borrell. Nel pomeriggio, invece, Biden ha già convocato una videoconferenza del G7. A livello nazionale, Draghi ha convocato alle 10 a Palazzo Chigi una riunione del comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica. Più tardi, verso le 11, ci sarà anche una riunione straordinaria del Copasir.

Altre sanzioni in arrivo

Come ampiamente annunciato nelle settimane precedenti, l’Occidente è pronto a varare nuove sanzioni dopo le prime arrivate il 22 febbraio. In Ue, i Paesi membri sembrano ancora in conflitto su alcuni punti, soprattutto quello energetico. Compromettere radicalmente i rapporti con Mosca è un problema anche per l’Italia, legata al Paese per il rifornimento di gas. Ieri, 23 febbraio, Berlino ha annunciato lo stop alla realizzazione del Nord Stream 2, importante gasdotto che avrebbe portato il gas direttamente dalla Russia a alla Germania senza passare per l’Ucraina.

Occhi sulla Cina

Si attende intanto una reazione chiara da parte della Cina, che aveva definito l’Ucraina l’equivalente di Taiwan per Pechino. Una giornalista presente alla conferenza stampa del ministero degli Esteri cinese, riporta che la portavoce Hua Chunying è ha risposto in maniera evasiva alle domande sull’attacco. Si è anzi rifiutata, sembra, di definirla un’invasione, e non ha risposto alle domande riguardo ai piani di Xi Jinping rispetto a Putin. La Cina, ha detto vagamente, Chunying, «farà appello alla moderazione».

