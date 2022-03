Ucraina, i russi colpiscono un impianto chimico a Sumy: allarme per una perdita di ammoniaca

Il ventiseiesimo giorno della guerra in Ucraina si apre con le sirene antiaeree a Kiev e in altre città. Un centro commerciale della capitale è stato bombardato nella notte: per ora si parla di una sola vittima. Continua la battaglia a Mariupol, dove Kiev ha respinto un ultimatum dei russi. Anche Sumy viene bombardata. Intanto Biden prepara colloqui con i leader europei e una visita in Polonia. E gli Stati Uniti fanno sapere che sono pronti ad altre sanzioni nei confronti della Russia. Mettendo nel mirino petrolio e gas.

5.15 – La perdita di ammoniaca nell’impianto di Sumy

Il governatore dell’oblast di Sumy, Dmytro Zhyvytsky, ha dichiarato che ammoniaca è fuoriuscita dall’impianto chimico Sumykhimprom a causa di un attacco aereo russo. Si stima che l’area colpita sia entro i 2,5 km dal sito, compresi i villaggi di Novoselytsya e Verkhnya Syrovatka. Non ci sarebbe alcuna minaccia invece per i residenti della città di Sumy. Le autorità consigliano alle persone all’interno dell’area interessata di rifugiarsi immediatamente sottoterra, andare nei loro bagni, aprire le docce e respirare attraverso una benda umida se viene rilevata ammoniaca.

4.00 – Usa: sanzioni su petrolio e gas

Si va verso nuove sanzioni nei confronti di Mosca. Il vice consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, Daleep Singh, ha affermato che gli Usa potrebbero ancora espandere le sanzioni e raggiungere le vette più alte dell’economia russa. In un’intervista a ’60 Minutes’ sulla Cbs, Singh ha affermato che la Russia sta già guardando in un abisso economico ed è sulla corsia preferenziale per un tenore di vita sovietico in stile anni ’80. Le sanzioni americane contro Mosca – ha spiegato il vice consigliere – potrebbero ancora essere ampliate e applicate ad altri obiettivi, tra cui più banche e «settori che non abbiamo toccato: si tratta principalmente di petrolio e gas, ma ci sono anche altri settori», ha detto Singh. «Non voglio specificarli, ma penso che Putin saprebbe cosa sono». Il vice consigliere Usa ha infine ha osservato che le proiezioni suggeriscono come l’economia russa sarà la metà di quella che era prima dell’invasione dell’Ucraina. «Non siamo orgogliosi della sofferenza del popolo russo», ha detto Singh. «Questa è la guerra di Putin. Queste sono le sanzioni di Putin. E questa è la difficoltà di Putin che sta causando al popolo russo»”.

3.22 – Biden a colloquio con i leader europei

Biden avrà nelle prossime ore un colloquio telefonico con il presidente francese Emmanuel Macron, il cancelliere tedesco Olaf Scholz, il primo ministro italiano Mario Draghi e il primo ministro britannico Boris Johnson per discutere di una risposta coordinata all’attacco immotivato e ingiustificato della Russia all’Ucraina. Lo riferisce la Casa Bianca in una nota.

3.00 – Biden in Polonia

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden si recherà in visita in Polonia il 25 marzo, dopo aver partecipato a Bruxelles al vertice della Nato e al Consiglio europeo sull’Ucraina. Lo riferisce in un comunicato la Casa Bianca. A Varsavia Biden avrà un incontro bilaterale con il presidente polacco Andrej Duda.

1.50 – Sumy bombardata

Una serie di aerei russi volano su Sumy, verso “il cuore dell’Ucraina”. Lo ha affermato il governatore Dmytro Zhyvytsky, in un video pubblicato su Facebook e riportato dal Kyiv Independent, aggiungendo che i bombardamenti sono continuati nella regione nordorientale al confine con la Russia.

1.00 – Kiev respinge l’ultimatum su Mariupol

L’Ucraina ha respinto l’ultimatum della Russia sulla consegna di Mariupol. La vicepremier Iryna Vereshchuk ha risposto alla Russia affermando che «la resa non è un’opzione». Ll’Ucraina chiede che le forze russe consentano immediatamente un passaggio sicuro. In una lettera il ministero della Difesa russo sosteneva che avrebbe stabilito un corridoio umanitario solo se Mariupol si fosse arresa. Vereshchuk ha spiegato all’Ukrainska Pravda che il ministero della Difesa russa ha inviato una lettera di 8 pagine «con riferimenti alla storia e altre sciocchezze. Hanno inviato la stessa lettera all’Onu, al Comitato internazionale della Croce Rossa e speravano che le organizzazioni internazionali reagissero e iniziassero a fare pressione sull’Ucraina, ma non è successo. Il Cicr e le Nazioni Unite capiscono che è una manipolazione russa e che i russi stanno tenendo le persone in ostaggio. Non si può parlare di resa – ha concluso – Ne abbiamo già informato la parte russa. Gli ho scritto: ‘invece di perdere tempo con 8 pagine di lettere, aprite un corridoio umanitario’».

Leggi anche: