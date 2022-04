Coronavirus, 146 morti e 29.575 contagi: aumentano i ricoveri ordinari, tasso di positività al 16,2%

Il bollettino del 26 aprile 2022

Nella giornata di oggi, 26 aprile, il bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute segnala 146 decessi da Coronavirus. Ieri erano stati 93. Il numero dei nuovi contagi è 29.575, contro i 24.878 delle 24 ore precedenti. Il totale degli attualmente positivi è di 1.234.976, mentre ieri erano 1.242.600.

La situazione negli ospedali

Le persone in isolamento domiciliare sono 1.224.239. I dimessi e i guariti sono stati 14.793.420. I ricoverati con sintomi salgono a 10.328: nelle ultime 24 ore i ricoveri ordinari sono stati 278, mentre gli ingressi in terapia intensiva sono in calo, pari a 23 oggi. Il totale dei ricoverati nel reparto di terapia intensiva è pari a 409.

Tamponi e tasso di positività

Il tasso di positività è al 16,2%, in calo dell’1,7%. Ieri si attestava al 17,9%. Il totale dei tamponi effettuati oggi scende a 182.675 rispetto ai 188.803 delle 24 ore precedenti. Il numero totale dei test anti-Covid sale così a 212.013.319.

Ieri e Oggi

Ultimi 10 giorni

I positivi al Covid-19 Regione per Regione

Ecco i dati sulle persone attualmente positive al Coronavirus regione per regione:

Leggi anche: