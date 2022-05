La Russia dice no ai colloqui tra Putin e Zelensky: «È un tentativo di public relations» – Il live blog

Nel 90esimo giorno della guerra in Ucraina l’Unione Europea non ha ancora deciso sull’embargo al petrolio russo anche se la Germania preme per una soluzione rapida. Mosca intanto ha affermato che le sanzioni non colpiscono la sua economia e accrescono i legami economici con la Cina. Prosegue l’offensiva su Lugansk, dove ci sono 12.500 uomini russi sul campo secondo Kiev. La città di Severodonetsk è distrutta sotto i bombardamenti, mentre l’offensiva dell’Ucraina a Toshkivka ha costretto le truppe russe al ritiro. Un tribunale ucraino ha condannato all’ergastolo un giovane soldato russo per aver ucciso un civile disarmato nel primo processo per crimini di guerra causato dall’invasione del 24 febbraio.

6.00 – Kiev: Microsoft aiuterà l’Ucraina

L’azienda americana Microsoft aiuterà l’Ucraina a documentare i crimini di guerra della Russi. Lo ha detto il ministro per la Trasformazione digitale ucraino Mykhailo Fedorov. Il rappresentante del governo di Kiev lo ha annunciato dopo aver incontrato il presidente dell’azienda informatica Brad Smith a Davos. Secondo quanto riporta il Kyiv Independent, Microsoft aiuterà anche a ricostruire l’industria digitale Ucraina.

5.00 – I russi prendono Cherson e Zaporizhzhia

Alcuni missili russi hanno danneggiato gravemente l’infrastruttura ferroviaria nell’Oblast di Dnipropetrovsk. Il governatore dell’Oblast’ di Dnipropetrovsk Valentyn Reznichenko ha dichiarato che i quattro missili che hanno colpito la regione hanno causato gravi danni e non si può dire quando il traffico potrà riprendere. Intanto le forze russe istituiscono centri di comando negli oblast di Cherson e Zaporizhzhia. Nel tentativo di controllare ulteriormente la popolazione locale, scrive il Kiev Indipendent, sono stati istituiti 19 centri di comando russi. Lo ha annunciato il portavoce dell’Amministrazione militare regionale di Zaporizhzhia, Ivan Ariefiev.

4.00 – La Russia: niente colloquio Zelensky-Putin

La disponibilità del presidente ucraino Volodymyr Zelensky a incontrare solo il presidente russo Vladimir Putin per la continuazione del processo negoziale è «un semplice tentativo di public relation»: lo ha detto Dmitry Polyansky, primo vice dell’inviato russo alle Nazioni Unite. «Le persone che non sono esperte non capiscono che i colloqui al vertice devono essere preparati a fondo e l’ordine del giorno deve essere concordato da entrambe le parti, altrimenti non c’è bisogno di parlare», ha affermato il diplomatico di Mosca, ripreso dall’agenzia Tass. «Non siamo stati noi a bloccare i colloqui. Alcuni contatti sono in fase di attuazione e ci aspettiamo in un certo senso risposte dagli ucraini alle proposte formulate qualche tempo fa», ha aggiunto Polyansky.

