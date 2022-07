Regno Unito, restano in quattro per il dopo Johnson: favoriti Sunak e Mordaunt

Restano in quattro nella corsa alla successione del dimissionario Boris Johnson. Nel corso del terzo scrutinio condotto oggi, 18 luglio, tra i deputati conservatori è stato eliminato Tom Tugendhat, presidente della commissione Esteri dei Comuni. Per il ruolo di leader dei Tory e futuro premier britannico rimangono in lizza – in ordine di preferenze – l’ex cancelliere dello Scacchiere Rishi Sunak, l’ex ministra della Difesa Penny Mordaunt, la titolare degli Esteri Liz Truss e Kemi Badenoch, più volte ministra. Mercoledì si arriverà al ballottaggio a due. Le decisione finale è attesa entro il 5 settembre con il voto degli iscritti.

