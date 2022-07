Capitol Hill, Bannon dichiarato colpevole di oltraggio al Congresso. L’ex ideologo di Trump: «Persa una battaglia, non la guerra»

Nelle ultime settimane la Commissione d’inchiesta formata dal governo degli Stati Uniti ha indagato sul ruolo di Donald Trump durante l’assalto a Capitol Hill del 6 gennaio del 2021. Mentre il Congresso affrontava tutti i passaggi di quella giornata, a Washington nell’ultima settimana è andato in scena un processo che ha avuto come protagonista una delle persone più vicine a Trump all’inizio della sua presidenza. Steve Bannon è stato processato da un tribunale di Washington per aver rifiutato di testimoniare proprio alla Commissione del Congresso sull’assalto a Capitol Hill. Una Commissione da cui è emerso che Trump ha seguito gli scontri in tv invece di intervenire per sedarli. Ora Bannon rischia da un minimo di 30 giorni a un massimo di due anni di carcere. «Abbiamo perso una battaglia ma non perderemo la guerra», ha commentato dopo la sentenza.

Il Washington Post ricorda però che non è facile capire quale sarà il futuro di Bannon. I casi di processi per oltraggio al Congresso sono infatti ormai molto rari e nessuno è stato incarcerato per questo reato almeno dalla Guerra Fredda. Bannon aveva provato all’ultimo a evitare questo processo, dicendo che avrebbe collaborato con la Commissione di inchiesta ma ai giudici che si stavano occupando del caso non è bastato. Dalle informazioni emerse fino a questo momento Bannon e Trump si sarebbero sentiti due volte il 5 gennaio, il giorno prima dell’assalto a Capitol Hill. Anche se Bannon è stato allontanato dalla Casa Bianca già nel 2017, non ha mai chiuso i rapporti con Donald Trump.

Immagine di copertina: EPA/JIM LO SCALZO

