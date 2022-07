Coronavirus, 77 morti e 51.208 contagi: il tasso di positività al 19,5%

Il bollettino del 24 luglio 2022

I decessi da Coronavirus sono stati 77 nelle ultime 24 ore. Lo riporta l’ultimo bollettino della Protezione Civile e del Ministero della Salute. Ieri erano stati 116. L’incremento dei contagi è di 51.208 unità. Gli attualmente positivi arrivano a quota 1.429.865 contro 1.431.860 di ieri. Sul fronte dei ricoveri si registra un aumento di 68 unità nella giornata di oggi.

La situazione negli ospedali

I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari degli ospedali sono 10.925. Sono invece 405 quelli nei reparti di terapia intensiva; di questi, 28 sono gli ingressi nelle ultime 24 ore. 1.418.535 persone si trovano attualmente in isolamento domiciliare. Il totale dei dimessi e dei guariti raggiunge quota 19.059.325.

Tamponi e tasso di positività

Il tasso di positività è del 19,5% per cento (+0,1%), contro il 19,4 per cento di ieri. Per quanto riguarda i tamponi, nelle ultime 24 ore c’è stato un incremento di 262.032 test anti-Covid. Il totale dei tamponi effettuati arriva così a 235.218.628.

I positivi al Covid-19 Regione per Regione

Ecco i dati sulle persone attualmente positive al Coronavirus regione per regione:

Continua a leggere su Open

Leggi anche: