Niente Italia per Dries Mertens: il Galatasaray fa all-in

Forse anche per uno degli ultimi gioielli della Serie A rimasti ancora senza squadra – come Andrea Belotti vicinissimo alla Roma – è arrivato il momento di prendere una decisione e accasarsi per la prossima stagione. Nelle ultime ore su Dries Mertens si è mosso concretamente il Galatasaray che vorrebbe regalarsi un grande colpo in questa sessione di calciomercato. Il club turco ha allacciato i contatti con l’entourage del giocatore, spingendo per trovare una soluzione in tempi rapidi. La richiesta di Mertens è di un contratto a 5 milioni di euro a stagione per sposare il progetto Galatasaray e volare in Turchia. La distanza tra le parti c’è ma non sembra incolmabile, per questo il belga ci sta pensando, lasciando cadere definitivamente i desideri di chiudere la propria carriera in Italia.

Il no alla Juventus e il sogno della Salernitana

ANSA | L’ex attaccante del Napoli Dries Mertens in azione nell’ultima stagione in Serie A allo Stadio Maradona

Dopo un’estate passata ad allenarsi da solo, per Mertens è arrivato il momento di decidere il proprio futuro. Le parole del presidente del Napoli De Laurentiis di qualche settimana fa hanno chiuso definitivamente la porta ad un suo ritorno in azzurro, nonostante il belga ci avesse fatto più di un pensiero. Ma rimanere in Italia era la priorità per l’attaccante, sedotto e forse abbandonato per sempre da Maurizio Sarri e dalla Lazio per coprire la casella di vice-Immobile. La Juventus negli ultimi giorni ha sondato il terreno, per capire prima di tutto la volontà del ragazzo che però è stata molto ferma nel dire «grazie, no» ad un passaggio in bianconero. Il sogno della Salernitana rimane tale, con il presidente Iervolino che vorrebbe regalare alla piazza la grande coppia Ribery–Mertens, mentre all’estero Marsiglia e Ajax osservano l’andamento della trattativa. Ma in pole resta il Galatasaray che vuole a tutti i costi il belga e sta spingendo con l’entourage per trovare un accordo. Con tanti soldi sul tavolo potrebbe esserci la fumata bianca, ma il destino dell’ex numero 14 del Napoli sembra essere sempre più lontano dall’Italia.

