Altro scontro FdI vs Tg1, Crosetto sbotta per una domanda del giornalista Rai: «Non faccia la parte…» – Il video

Dopo il caso della giornalista Rai Elisa Anzaldo e la sua battuta su Giorgia Meloni, nuovo screzio tra i giornalisti Rai e gli esponenti di Fratelli d’Italia. Protagonisti del nuovo caso sono stati il co-fondatore di FdI, Guido Crosetto, e il giornalista Senio Bonini, durante l’edizione mattutina del Tg1. Mentre l’esponente di Fratelli d’Italia parlava del Pnrr, Bonini ha interrotto Crosetto, puntualizzando: «Però Fratelli d’Italia ha votato 5 volte no sul Pnrr all’inizio, questo lo dobbiamo ricordare». Una precisazione che ha innescato una replica piccata del co-fondatore di Fratelli d’Italia contro il giornalista: «Lei faccia il conduttore, non faccia la parte». In tutta risposta, Bonini ha replicato: «No, io faccio il conduttore e richiamo alla memoria, poi le chiedo un commento». E Crosetto ha subito replicato: «No, no, non si schieri troppo…». E Bonini ha subito laconicamente commentato: «Ci mancherebbe…». Crosetto ha poi specificato: «Fratelli d’Italia ha votato 5 volte contro in Europa, indicando come problematica quelle cose che poi sono state cambiate».

Il comunicato del sindacato dei giornalisti Rai: «Fare domande non è di parte»

E il botta e risposta tra l’esponente di Fdi e il giornalista è diventato virale sui social, sollevando proteste anche da parte dell’Usigrai, il sindacato dei giornalisti Rai, che in una nota ha definito i toni e metodi usati da Crosetto nei confronti di Bonini «sbagliati». Nella nota diffusa, l’Usigrai sottolinea: «Se va in tv, Guido Crosetto deve accettare l’ovvio che un giornalista faccia domande, ricordi fatti, chieda spiegazioni. Oggi a Tg1 mattina Crosetto, tra i fondatori di Fratelli d’Italia, non ha capito che era ospite di un programma di informazione di servizio pubblico e non a un comizio». E nel comunicato si legge ancora: «Fare domande non è di parte, se ne facciano una ragione quanti vorrebbero un’informazione schierata e plaudente; le giornaliste e i giornalisti della Rai continueranno a fare il loro lavoro anche in questa campagna elettorale, con lo stesso rigore e professionalità con cui stanno raccontando la guerra, la pandemia o la cronaca quotidiana».

La replica di Guido Crosetto

Nel pomeriggio, il co-fondatore di Fratelli d’Italia ha voluto mettere il punto sull’accaduto. In un tweet, Crosetto ha spiegato: «Tanto per capirci, finita la trasmissione, con Senio Bonini abbiamo scherzato, ci siamo salutati con tranquillità. Per questo non ho nulla di cui scusarmi. Lui non si era risentito minimamente della mia frase ed io non avevo intenzione di impuntarmi sulla sua “imprecisione”».

