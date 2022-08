Usa, un uomo armato tenta di entrare negli uffici dell’Fbi in Ohio. Cresce la tensione dopo le minacce dei sostenitori di Trump

Un uomo armato ha cercato di entrare nella sede dell’Fbi a Cincinnati, in Ohio. Poi è fuggito, facendo perdere le sue tracce. Lo riportano i media americani, che citano la stessa agenzia di sicurezza: «Alle 9 del mattino un individuo armato ha cercato di entrare nell’edificio dell’Fbi. Dopo che è scattato l’allarme e gli agenti speciali sono stati attivati, l’uomo è scappato verso nord», ha affermato l’ufficio dell’Fbi di Cincinnati. L’episodio arriva in una settimana di riflettori puntati per l’Fbi. Proprio ieri 10 agosto, il direttore dell’agenzia, Christopher Wray, si era detto preoccupato per le numerose minacce ricevute dai sostenitori di Donal Trump, indignati per la perquisizione della villa in Florida dell’ex presidente, compiuta dai federali l’8 agosto e interpretata dal tycoon e i suoi simpatizzanti come un atto persecutorio. Sono giorni che Wray, il segretario della Giustizia Merrick Garland e gli agenti coinvolti nel blitz sono bersagliati sui social dalle minacce, in alcuni casi di morte, dei sostenitori di Trump, a cui si aggiungono le critiche dei repubblicani, che protestano al grido di «Defund the Fbi!» (tagliate i fondi all’Fbi, ndr).

Continua a leggere su Open

Leggi anche: