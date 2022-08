Sassuolo, Berardi giura amore eterno: ufficiale il rinnovo fino al 2027

Il classe ’94 si è legato per i prossimi 5 anni al club neroverde: il numero 10 degli emiliani sembra aver deciso di vestire una sola maglia per tutta la carriera

Un amore che non conosce limiti o confini. Perché il legame che unisce Domenico Berardi e il Sassuolo si è sempre dimostrato più forte di tutto, in primis delle sirene di calciomercato che negli anni hanno provato invano a portare via il capitano neroverde dall’Emilia-Romagna. E adesso, dopo più di 10 anni trascorsi nel club della famiglia Squinzi (è arrivato in Emilia nel 2010) il classe ’94 ha deciso di giurare amore eterno alla squadra che gli ha permesso di muovere i primi passi in Serie A. Nella serata di mercoledì 17 agosto infatti, il giocatore l’amministratore delegato Carnevali hanno annunciato il prolungamento contrattuale fino al 2027. Un accordo quinquennale che rappresenta l’ultimo contratto importante della carriera di Berardi che – con ogni probabilità – continuerà a vestire la maglia neroverde fino a fine carriera.

Il comunicato

Domenico #Berardi ha rinnovato fino al 2⃣0⃣2⃣7⃣!



Storia infinita di una passione neroverde!!! 🖤💚🖤💚



Il comunicato ufficiale è online su https://t.co/CYxRlEE5Rb#ForzaSasol

— U.S. Sassuolo (@SassuoloUS) August 17, 2022

L’annuncio del nuovo matrimonio tra Berardi e il Sassuolo è stato ufficializzato tramite i canali ufficiali della società emiliana (sito web e social network). Questo il breve, ma significativo, comunicato del club neroverde:

«L’Unione Sportiva Sassuolo Calcio comunica il rinnovo contrattuale delle prestazioni sportive di Domenico Berardi fino al 30 Giugno 2027. Storia infinita di una passione neroverde. Avanti insieme!»

