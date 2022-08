Napoli, l’agente di Osimhen manda un messaggio al Manchester, Mendes (e Ronaldo): «Victor non si muove»

Sembrava essere più di una suggestione, qualcosa di realmente percorribile in questi ultimi giorni di calciomercato: il Napoli può prendere dal Manchester United Cristiano Ronaldo. In cambio di Victor Osimhen. O meglio, dall’Inghilterra rimbalzava forte la notizia di un possibile scambio con conguaglio – in favore del Napoli – dei cartellini dei due attaccanti. Su quali basi? La volontà di Ronaldo di andare via dallo United e la soluzione Napoli era gradita al calciatore per via della partecipazione alla Champions League. Punto. Supposizioni, ipotesi e idee che vedevano come protagonisti solo il calciatore portoghese e il suo potente agente Jorge Mendes, alla disperata ricerca di una soluzione per il suo assistito. Nulla di realmente concreto, ma vista la portata della cosa, nelle ultime ore aveva avuto grande risonanza internazionale. A metter un punto alla questione – davvero mai iniziata – ci ha pensato l’agente di Osimhen Roberto Calenda attraverso il proprio profilo Twitter.

«Nessuna trattativa»

Nessuna trattativa in corso, nessuno scambio.

Victor Osimhen è un giocatore del Napoli e vuole giocare la Champions col suo Napoli dopo averla conquistata sul campo con orgoglio insieme a mister e compagni. @victorosimhen9 #teamRC

— Roberto Calenda (@RobertoCalenda) August 26, 2022

Molto chiaro l’agente del calciatore nigeriano che a meno di una settimana dalla fine de calciomercato ha voluto mandare – neanche troppo velatamente – un messaggio a chi stava pensando di imbastire una trattativa impossibile. Dal Manchester United, stanco dei comportamenti del portoghese, all’agente di Ronaldo Jorge Mendes, fino ai tifosi del Napoli, preoccupati da questa possibilità: «Nessuna trattativa in corso, nessuno scambio. Victor Osimhen è un giocatore del Napoli e vuole giocare la Champions col suo Napoli dopo averla conquistata sul campo con orgoglio insieme a mister e compagni». Con buona pace dell’entourage di CR7. Servirà cercare ancora, magari proprio in Portogallo. Oppure, per la prima volta dopo 20 anni, il portoghese dovrà mettersi l’anima in pace e non giocare la sua amata Champions League, rimanendo – a suon di milioni – al Manchester United.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: