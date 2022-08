Napoli, addio Fabian Ruiz: lo spagnolo va al PSG

A meno di due giorni dalla chiusura del calciomercato, un altro talento saluta la Serie A per proseguire la propria carriera in un top club europeo. Anche Fabian Ruiz dice addio al campionato italiano per trasferirsi in Ligue 1. Al termine di una trattativa durata quasi due mesi infatti, il Napoli e il Paris Saint-Germain sono arrivati a discutere i dettagli per il trasferimento dello spagnolo a Parigi. L’accordo è totale e, già nella giornata di martedì 30 agosto, il centrocampista dovrebbe sbarcare in Francia per svolgere le visite mediche e firmare il contratto che lo legherà al club del presidente Al Khelaifi. Fabian Ruiz si trasferirà al PSG a titolo definitivo, con il Napoli che incasserà 23 milioni di euro senza aggiunta di bonus.

E Navas?

ANSA | Keylor Navas con la maglia del Paris Saint-Germain

Per settimane la trattativa per portare Fabian Ruiz in Francia è andata di pari passo con i tentativi del Napoli di chiudere con il PSG per Keylor Navas. I dialoghi sembravano ben avviati, tanto da ipotizzare un’operazione che coinvolto sia Ruiz che Navas in modo da semplificare il quadro della situazione. Qualcosa però sembra essere andato storto: se lo spagnolo infatti domani volerà a Parigi, non ci sono ancora certezze riguardo al futuro del portiere. Gli azzurri proveranno comunque a portare a termine la trattativa che, in ogni caso, rimarrà slegata da quella Fabian Ruiz.

