Carlo Calenda, Giuseppe Conte, Enrico Letta, Giorgia Meloni, Matteo Salvini, Antonio Tajani. Tutti seduti allo stesso tavolo (tranne il capo politico del Movimento 5 Stelle in videochiamata) a Villa d’Este di Cernobbio, sul lago di Como, per discutere in ordine alfabetico soprattutto di economia e finanza. Un incontro, moderato dal direttore del Corriere della Sera Luciano Fontana, che arriva nell’ultimo giorno del The European House Ambrosetti e a 20 giorni di distanza dalle elezioni.

L’intervento di Carlo Calenda

Il primo a intervenire è stato Calenda, leader di Azione che alle elezioni si presenta in coppia con Italia Viva di Matteo Renzi. Argomenti principali del suo intervento sono stati scuola e sanità: «un disastro in Italia». Calenda ha esortato a «prendere immediatamente il Mes sanitario oltre ai soldi del Pnrr» e di concentrare gli altri fondi non tanto sulle pensioni, «su cui spendiamo un’ira di dio di soldi», ma sull’educazione. Nel suo intervento, alla fine applaudito a lungo dal pubblico presente in Villa d’Este, il segretario di Azione non ha escluso una sua possibile guida del prossimo esecutivo, «ma Draghi è meglio di me».

L’intervento di Giuseppe Conte

Poi è stato il turno di Conte. Nel suo discorso, un paio di volte interrotto dai problemi di connessione, ha sottolineato come non creda «che l’abbandono dei programmi d’acquisto della Bce e le scelte sui tassi siano la strada migliore per contenere l’inflazione». Definita «tassa nefasta», per il capo politico del M5S «non deve essere il pretesto per fare le scelte del passato, all’austerity». Per quanto riguarda l’extra deficit, per Conte questo può essere «uno strumento per proteggere il tessuto imprenditoriale e sociale», se inserito in un «quadro serio».

L’intervento di Enrico Letta

Il segretario del Pd, Enrico Letta, ha iniziato parlando del criterio usato per la costruzione della coalizione di centrosinistra: «Abbiamo fatto una alleanza di difesa della Costituzione perché se le elezioni vanno male per noi, ci sono i numeri» per cambiarla. Per questo motivo, «le alleanze di governo sono necessarie» soprattutto a causa di questa legge elettorale, con la quale «la parte maggioritaria determinerà chi vince e chi perde». Per Letta, l’obiettivo principale è quello di «evitare la recessione a tutti i costi attraverso il tema energetico, le tasse sul lavoro e il Pnrr», come i rigassificatori di Piombino e Ravenna: «Avanti». Il segretario del Pd ha anche toccato la questione della posizione italiana nelle questioni di diritti civili e politica estera: «Penso che se l’Italia ha un governo che sta in Serie A con Francia, Germania, Spagna, Bruxelles è meglio. Se andrà con la Serie B Polonia, Ungheria, credo che sarà peggio per il Paese», ha detto portando come esempio l’Europa che si riconosce nell’immagine del «treno di Kiev con Francia e Germania e noi insieme».

L’intervento di Giorgia Meloni

«Per fare un governo ci vuole unità, una visione comune». La presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, cerca di sottolineare i punti condivisi da tutta la coalizione di centrodestra, data come favorita per la vittoria alle elezioni del 25 settembre. «So che il momento che stiamo vivendo è particolare. Cerco di tenere basse le promesse in modo da poterle rispettare».

«Non può essere un’eresia dire che il Pnrr non può essere perfezionato: è previsto nella norma – ha aggiunto Meloni, che a proposito di energia e lo scorporo fra gas ed energie da fonti rinnovabili ha spiegato che «si può fare a livello nazionale», calcolando che dovrebbe avere un costo di 3 o 4 miliardi. «Io non sarei per lo scostamento di bilancio – ha aggiunto – penso abbiamo altre risorse»

