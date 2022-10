La nota di Dario Fabbri sul mondo che cambia: Quanto si può sperare in una trattativa Usa-Russia? – Il video

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ritiene possibile la minaccia nucleare della Russia e si chiede quale via d’uscita possa essere offerta al leader del Cremlino Vladimir Putin. La questione potrebbe essere risolta con l’apertura di una trattativa tra i due Paesi. Lo zar, però, ha fatto sapere di non vedere la necessità di incontrare il suo omologo statunitense. Biden è stato vago. In caso di attacco nucleare russo all’Ucraina gli Stati Uniti interverranno? «Dipende», ha fatto sapere l’inquilino della Casa Bianca. Gli estremi per una scesa in campo degli Usa però – secondo il direttore di Domino Dario Fabbri – ci sono. Ma per adesso è meglio che gli Stati Uniti aspettino e continuino a premere per un negoziato. Sempre che l’Ucraina non si spinga troppo oltre, come potrebbe essere successo, secondo la Cia, con l’omicidio di Darya Dugina e l’ordigno sul ponte di Kerch. Rimane da capire se e quali territori la Russia è disposta a cedere.

