Governo Meloni, l’esultanza di Orbán e Le Pen: «Patrioti al potere». L’Ue: «Pronti a lavorare insieme»

Dopo il giuramento del nuovo esecutivo nel salone delle Feste del Quirinale, questa mattina – sabato, 22 ottobre – sono arrivati i complimenti da parte dei capo di Stato e dei leader europei alla nuova premier Giorgia Meloni. «Serviremo l’Italia con orgoglio e responsabilità», ha scritto su Twitter la nuova presidente del Consiglio, postando la foto di rito al Colle.

Orbán: «Un grande giorno per la destra europea»

Uno dei primi leader a complimentarsi è stato il primo ministro ungherese, Viktor Orbán che – con una foto insieme alla leader di FdI – si è congratulato per la formazione del nuovo governo. «Congratulazioni Giorgia Meloni per la formazione del tuo governo! È un grande giorno per la destra europea!».

Le Pen: «Patrioti al potere»

Dalla Francia, invece, arrivano le congratulazioni di Marine Le Pen, la leader del Rassemblement National, che sui social – dopo aver fatto gli auguri anche al nuovo vicepremier Matteo Salvini – ha voluto ricordare che in questa fase storica «Ovunque in Europa i patrioti stanno salendo al potere e con loro questa Europa della nazioni che stiamo auspicando». «Rivolgo – scrive Le Pen su twitter – a Giorgia Meloni nuova presidente del Consiglio dei ministri italiano, e a Matteo Salvini, vice premier, tutti i miei auguri di successo».

Il leader dell’estrema destra olandese: «Buona fortuna a Salvini e Meloni»

Dopo Orbán e Le Pen, anche il leader del partito nazionalista di estrema destra olandese, Geert Wilders, si è congratulato con il neo vicepremier Matteo Salvini e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, augurando a entrambi «Buona fortuna». Wilders ha postato su facebook una foto dei due leader italiani abbracciati, a margine del giuramento del nuovo esecutivo al Colle.

Primo ministro belga: «Buona fortuna, caro Mario (Draghi)»

Il premier belga, Alexander De Croo si congratula con la prima presidente del Consiglio donna in Italia e afferma di essere impaziente «di cooperare insieme in Ue e nella Nato». Poi, i ringraziamenti anche a Mario Draghi per «la collaborazione di successo degli ultimi due anni». E infine, in italiano, il saluto al premier uscente: «Buona fortuna, caro Mario».

Ue: «Pronti a lavorare insieme a beneficio dell’Italia e dell’Europa»

Se da una parte i Orban, Le Pen e il leader del partito di estrema destra olandese esultano per la formazione di un nuovo governo di destra presieduto da Giorgia Meloni, altri leader d’Europa – comprese le istituzioni – invitato la neo premier italiana a lavorare insieme e restare uniti. Come nel caso del presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, che aspetta le neo premier Giorgia Meloni in Europa «per lavorare insieme per il bene dell’Unione europea», si legge nel tweet. L’obiettivo per Michel è: «Lavorare insieme a beneficio dell’Italia e dell’Ue». Dello stesso avviso, Ursula Von der Leyen, presidente della Commissione europea che è «pronta e lieta» – scrive nel tweet – «a lavorare insieme al nuovo Governo in modo costruttivo per rispondere alle sfide che ci attendono»

