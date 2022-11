Grammy Award 2023, i Maneskin conquistano la nomination nella categoria «Best new artist» – Il video

«Non succede, ma se succede», era il ritornello che si ripeteva prima della vittoria dei Maneskin all’Eurovision Song Contest del 2021. Ma è successo di più, molto di più. I Maneskin sono stati candidati nella categoria Best new artist ai Grammy Awards 2023, che si svolgeranno alla Crypto Arena di Los Angeles, negli Stati Uniti, il 5 febbraio 2023. La band romana, subito dopo aver appreso la notizia della nomination ai Grammys, ha commentato: «Non possiamo credere ai nostri occhi e alle nostre orecchie, ma siamo appena stati nominati come Best New Artist al Grammy’s! Non potremmo davvero essere più grati ed entusiasti. Grazie all’Academy e a tutti voi che ci avete sempre sostenuto con amore». Nell’ultimo anno, i Maneskin hanno calcato i palchi dei festival più celebri del mondo, soprattutto quelli negli Stati Uniti. Basti pensare alla calorosissima accoglienza del pubblico che ha travolto la band al Coachella Festival, venendo accolti a braccia aperte anche dai principali show televisivi più seguiti d’America, tra cui il Jimmy Fallon Show, lo show di Ellen DeGeneres, il Saturday Night Live e il talent The Voice Usa. Senza dimenticare che Damiano, Victoria, Ethan e Thomas, nel novembre 2021, hanno aperto il concerto dei Rolling Stones a Los Angeles e la collaborazione con la leggenda del rock statunitense, Iggy Pop, con cui hanno realizzato una cover della loro I wanna be your slave. Già al termine dello scorso anno il Los Angeles Times aveva definito il gruppo «la rock band preferita degli americani». A concorrere alla vittoria nella categoria i Maneskin se la vedranno con Anitta, Omar Apollo, Domi e JD Beck, Muni Long, Samara Joy, Latto, Tobe Nwigwe, Molly Tuttle e Wet Leg. Nomi che probabilmente non diranno – quasi – nulla al pubblico italiano, ma che sono emersi sempre più negli ultimi mesi a livello mondiale. I Maneskin non saranno gli unici rappresentanti dell’Italia, però. Già, perché tra i candidati a vincere la statuetta del grammofono d’oro ci sarà anche il compositore e regista statunitense con cittadinanza italiana Michael Giacchino, già compositore di colonne sonore per diversi film della Pixar e per le serie di J.J.Abrams (Lost, Alias, Fringe), che è stato candidato nella categoria Miglior colonna sonora per il film The Batman diretto dal regista Matt Reeves. Quanto ai Maneskin, la loro storia ormai la conosciamo: dalle strade di Roma, la vittoria del Festival di Sanremo, la vittoria dell’Eurovision Song Contest 2021. E ora, anche la loro prima nomination ai Grammy Awards. Boom.

