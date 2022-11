Frana Casamicciola, Meloni: «Il governo pronto a fare la sua parte. Solidarietà a vittime e sfollati»

«Il governo è pronto fare la sua parte dopo la tragedia di Ischia». Così la premier Giorgia Meloni è intervenuta sulla frana che nelle ultime ore è partita da Casamicciola, comune dell’isola campana, travolgendo abitazioni e persone. Nella sede della Protezione civile la presidente del Consiglio si è collegata con il comitato operativo del centro di coordinamento soccorsi allestito alla prefettura di Napoli. «Allerteremo tutti i ministri per un eventuale consiglio dei ministri da convocare d’urgenza», ha aggiunto dopo essersi confrontata con il capo della Protezione civile Curcio, il governatore campano Vincenzo De Luca, il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e quello degli Esteri Antonio Tajani. I soccorsi intanto vanno avanti senza sosta. Finora il bollettino è di una donna morta e diversi dispersi. «Rinnovo la mia solidarietà e quella del governo a tutti gli sfollati e alle vittime», ha continuato la premier seguendo tutto l’evolversi dei soccorsi in videocollegamento. «Straordinaria, una eccellenza internazionale», ha commentato poi parlando della Protezione civile e del lavoro sul campo di queste ore, «grazie per la capacità di risposta alle tante emergenze in Italia».

