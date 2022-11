Casamicciola, 8 morti e 13 dispersi dopo la frana. Lisa, intrappolata in casa: «È peggio dell’alluvione del 2009» – Il video

Proseguono gli aggiornamenti sulla frana avvenuta all’alba di questa mattina, 26 novembre, a Casamicciola Terme, sull’isola d’Ischia. Il numero dei dispersi è ancora incerto, ma il sindaco dell’isola, Enzo Ferrandino, ha parlato di «tragedia». Si sarebbero perse le tracce di almeno 13 persone, tra cui una famiglia con due bambini che viveva a monte di Piazza Maio, nella zona interessata in pieno dalla frana e non ancora raggiungibile da parte dei mezzi di soccorso. Il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini nel corso dell’intervento all’inaugurazione della M4 all’aeroporto di Linate, aveva detto che si temevano morti: «Stamattina mi sono alzato con il disastro a Ischia con 13 dispersi, e si temono dei morti». Il ministro ha detto successivamente che i morti accertati sono otto.

Prigionieri in casa

Nel frattempo, almeno 30 famiglie sarebbero intrappolate nelle loro case, senza acqua nè luce. Un totale di circa 100 persone, che devono essere ancora raggiunte dal momento che la strada che porta alle loro abitazioni – circa una decina – è attualmente impraticabile per il fango, i massi e i detriti. Una di loro è Lisa Mocciaro, illustratrice di libri per bambini, che all’Ansa racconta: «Verso mezzanotte ha iniziato a piovere fortissimo. Dalle tre abbiamo iniziato a sentire dei boati. È venuta giù la prima frana, poi un’altra verso le 5. Una cosa impressionante, forse peggio dell’alluvione del 2009 e tremendo quanto il terremoto del 2017». Il primo piano dello stabile dove vive è stato invaso dal fango. La sua casa ha offerto riparo agli altri abitanti del palazzo. Spariti anche due immigrati che lavorano in un’attività commerciale della zona, che sarebbe stata completamente sepolta dal fango. I soccorritori sarebbero riusciti invece a salvare il giovane Gianluca Monti, che viveva insieme al figlio e alla compagna (ancora dispersi) in una delle case interessate dalla frana. Il ragazzo avrebbe raggiunto l’ospedale per degli accertamenti. Un uomo di circa 60 anni è stato invece trasportato in codice rosso all’ospedale Rizzoli, la stessa struttura a cui sarebbero arrivate numerose richieste di sacchi per cadaveri dalle squadre dei soccorritori.

Le rassicurazioni del Governo

La frana ha travolto alcune auto in sosta trascinandole fino al mare: in quattro vetture non è ancora stato possibile accertare l’eventuale presenza di persone a bordo. «Sto provando a chiamare alcune persone che risulterebbero disperse ma purtroppo al momento non ho ricevuto risposta» ha dichiarato don Gino Ballirano, parroco della chiesa di Santa Maria Maddalena, che ha spiegato ad Ansa come la Diocesi di Ischia abbia mobilitato la Caritas per la prima accoglienza. Il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha specificato di essere in costante contatto con il Ministro Musumeci, il Dipartimento della Protezione civile e la Regione Campania per seguire l’evoluzione degli eventi. Il governo ha espresso inoltre vicinanza ai cittadini, ai Sindaci dei comuni dell’isola d’Ischia, ringraziando i soccorritori impegnati nella ricerca dei dispersi.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: