Sanremo 2023, pubblicato su un sito di musica il testo del brano di Giorgia «Parole dette male»

È stato spoilerato il testo di «Parole dette male», il brano con cui Giorgia si presenterà sul palco di Sanremo 2023. Secondo il regolamento prima del Festival le canzoni non possono essere rivelate, pena la squalifica. Secondo le prime informazioni circolate, a rovinare la sorpresa dei fan della cantante sarebbe stato il sito discotecalaziale.com, un e-commerce di musica e cinema, sui cui sarebbe comparso il testo del brano grazie a un pre-order. Ma i responsabili del negozio online negano l’accaduto. Al momento non sembrano esserci gli estremi per una squalifica dell’artista, considerato che lo spoiler del brano non appare attribuibile a sua responsabilità. Ma proprio questa mattina, 13 gennaio, l’artista aveva reso noto il titolo e la data di uscita del nuovo disco. Il testo della canzone fa parte del nuovo album «Blu1» che uscirà il 17 febbraio, a sette anni di distanza da «Oronero». L’anno scorso era già successo un caso di spoiler pre festival. Con un video pubblicato sui social spontaneamente, Gianni Morandi aveva rivelato parte della sua canzone «Apri tutte le porte». L’anno prima anche Fedez aveva diffuso per errore parte di «Chiamami per nome», la canzone cantata sul palco dell’Ariston con Francesca Michielin. Ma nessuno dei due era stato squalificato.

