Anche Fedez a Sanremo, ma su un altro palco. L’ironia sulla Rai: «Cosa farò? Magari come al Concertone del 1 maggio…» – Il video

A Sanremo 2023 in qualche modo ci sarà anche Fedez. Mentre sua moglie Chiara Ferragni sarà però sul palco dell’Ariston, il cantante si esibirà sulla Costa Smeralda, che stazionerà nel porto della città ligure durante il Festival. Così come lo scorso anno, quando lo show era stato condotto da Rovazzi e Orietta Berti, Fedez si esibirà nello spettacolo a bordo della nave previsto durante le cinque serate di Sanremo dal 7 all’11 febbraio. Con lui ci saranno anche Salmo, Gué pequeno e il duo di produttori discografici Takagi & Ketra. Ma cosa farà Fedez sul palco galleggiante? Lui stesso non ha idea, almeno per il momento stando a quel che ha raccontato lui stesso nelle sue stories su Instagram: «Non posso spoilerare nulla di cosa farò perché… non ho assolutamente idea di cosa farò – ha detto Fedez – Non avendo singoli in promozione, so che preparò solo una roba per Sanremo, ma non l’ho ancora fatta». Il dilemma sarebbe ancora da risolvere, con la tentazione di lanciarsi in una provocazione come già accaduto in passato con la Rai con il Concertone, con il rischio però di creare qualche imbarazzo a sua moglie: «Potrebbe diventare una roba simpatica… tipo 1 maggio… no no scherzo – continua Fedez – non lo farei mai. Una cosa simpatica… chissà».

