«Se sei povero, rimarrai tale». L’Italia di oggi vista dal Terzo Segreto Di Satira – L’intervista

Inclusione, ambiente, politicamente corretto e diritti. Sono questi i temi che Il Terzo Segreto Di Satira ha deciso di mettere in scena in nuovo progetto cinematografico, Domino23. Con decine di attori, il gruppo comico formato da Pietro Belfiore, Davide Bonacina, Andrea Fadenti, Davide Rossi, e Andrea Mazzarella ha ideato uno special satirico della durata di 52 minuti per trattare i grandi temi dell’attualità in chiave satirica. Una tesi di fondo, richiamata anche dal sottotitolo «Gli ultimi non saranno i primi», che vuole tratteggiare una critica alla nostra società «dove se sei povero rimarrai sempre tale, – spiega a Open Andrea Fadenti -, se invece sei ricco e privilegiato, al di là del tuo orientamento sessuale, del colore della tua pelle o di quello che pensi, sarai sempre una persona che nella vita ce la potrà fare». Lo special approda per la prima volta nelle sale cinematografiche, oggi 26 gennaio, con tre date su Milano, per poi iniziare un tour in giro per l’Italia. A ogni spettacolo saranno presenti anche i comici de Il terzo Segreto Di Satira.

