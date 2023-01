Il caso Cospito sul tavolo del Cdm. Nordio assicura: «La tutela della salute di ogni detenuto è un’assoluta priorità»

Ha preso il via alle 18.30 la riunione del Consiglio dei ministri, in cui è prevista anche un’informativa sul caso di Alfredo Cospito da parte del ministro degli Esteri Antonio Tajani, di quello dell’Interno Matteo Piantedosi e di quello della Giustizia Carlo Nordio. La vicenda dell’anarchico è seguita con la massima attenzione da quest’ultimo, ha fatto sapere poco prima dell’inizio del Cdm il ministero di via Arenula, ribadendo come «la tutela della salute di ogni detenuto costituisce un’assoluta priorità». Oggi, 30 gennaio, il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria – su espressa indicazione dei medici dell’Asl di Sassari – ha disposto il trasferimento di Cospito nella Casa circondariale di Opera (Milano) dove l’anarchico è arrivato alle 17.45 di oggi. «Il trasferimento – aggiunge il ministero della Giustizia – è stato disposto a fronte di un quadro clinico in evoluzione, affinché il detenuto – che resta sottoposto al regime detentivo speciale di cui all’articolo 41bis – sia ospitato in una struttura detentiva più idonea a garantire tutti gli eventuali interventi sanitari necessari». Per via delle sue condizioni fisiche, dovute allo sciopero della fame che sta portando avanti da 103 giorni e che «continuerà sicuramente», l’anarchico trasferito dal carcere di Sassari sarà portato nel servizio di assistenza integrata, ovvero nell’ex centro clinico. Ieri, domenica 29 gennaio, il medico di fiducia di Cospito, Angelica Milia, aveva sostenuto che il detenuto era a «rischio fibrillazione», in considerazione del suo calo ponderale, e ne aveva sollecitato il trasferimento.

