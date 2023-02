Blanco, il messaggio di scuse dopo la scenata sul palco Sanremese: «Scusa Ariston, non sono perfetto come mi volevi»

Dopo ore nella bufera, Blanco risponde alle polemiche scatenate dalla sua performance sul palco Sanremese. E lo fa con un post di scuse «alla città dei fiori»: il messaggio, pubblicato sul suo profilo Instagram, viene allegato alla foto di un testo. «Ti ho messo in lacrime come la mia mamma, Ariston», scrive tra le righe di un quaderno, in quella che sembra una lettera rivolta metaforicamente al teatro dove ieri ha preso a calci i fiori, simbolo della kermesse musicale. «Mi hai visto fragile come un bimbo. E qui, proprio qui, dove mi hai insegnato a correre, sono caduto. Mi son rotto la faccia e piango, Ariston. Ma poi rido, rido, rido, rido e grido, perché non sono perfetto come mi volevi! Ma finalmente sono me stesso. Ti voglio bene Ariston, con tutta la mia follia». Firmato: Blanco.

I testi delle canzoni

Anna Oxa – Sali (Canto dell’anima) | Ariete – Mare di guai | Colla Zio – Non mi va | Coma_Cose – L’addio | I Cugini di Campagna – Lettera 22 | Elodie – Due | Gianluca Grignani – Quando ti manca il fiato | gIANMARIA – Mostro | Leo Gassmann – Terzo cuore | Mara Sattei – Duemilaminuti | Marco Mengoni – Due vite | Mr. Rain – Supereroi | Olly – Polvere | Ultimo – Alba

I testi delle canzoni

Anna Oxa – Sali (Canto dell’anima) | Ariete – Mare di guai | Colla Zio – Non mi va | Coma_Cose – L’addio | I Cugini di Campagna – Lettera 22 | Elodie – Due | Gianluca Grignani – Quando ti manca il fiato | gIANMARIA – Mostro | Leo Gassmann – Terzo cuore | Mara Sattei – Duemilaminuti | Marco Mengoni – Due vite | Mr. Rain – Supereroi | Olly – Polvere | Ultimo – Alba

Continua a leggere su Open

Leggi anche: