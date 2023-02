Sanremo 2023, Madame si lascia alle spalle le polemiche e torna all’Ariston – Il video

La partecipazione di Madame a questa edizione del Festival di Sanremo è stata preceduta da numerose polemiche. Prima il titolo del brano con cui è in gara, Il bene nel male, che si sarebbe dovuto chiamare Puttana e che è stato cambiato all’ultimo. Poi l’indagine sulle finte vaccinazioni anti Covid per ottenere il Green pass in cui è rimasta coinvolta insieme ad altre 22 persone, e che ne ha messo a rischio la partecipazione stessa. Amadeus l’ha sempre difesa, spiegando di non voler «anticipare la magistratura». Nel 2001 Madame è arrivata ottava con Voce e si è aggiudicata il Premio Lunezia, ora è tornata con un’altra canzone potente provando lasciarsi alle spalle le polemiche e far parlare la musica.

