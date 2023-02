La serata da incubo di Morgan. Evocato a Sanremo per il caso Blanco, ha perso tutti i suoi lavori salvati sull’hard disk. La chat tragicomica con Apple

Serata decisamente da dimenticare per Morgan, al secolo Marco Castoldi, quella di ieri. Nelle stesse ore in cui veniva evocato da Amadeus sul palco del Festival di Sanremo come una sorta di “incubo” – sinonimo con Bugo del fuori programma al Festival che conduttore e autori eviterebbero volentieri – l’artista ha scoperto che potrebbe aver perso gran parte del lavoro musicale fatto negli ultimi mesi. A raccontare la disavventura è stato in una chat privata lo stesso Morgan, che ha dato conto della sua tragicomica conversazione con il servizio di supporto Apple nel tentativo – andato a vuoto – di recuperare il suo hard disk pieno di file di lavoro importanti.

«Mi scusi se posso risultare impertinente: ma lei è AI o è un essere umano?», chiede preoccupato il cantante al tecnico Apple. «Sono un umano, ma come faccio a dimostrarlo? Che prove vuoi?» Percorso non semplice, in effetti. Ma infine Morgan si convince di avere di fronte – tramite lo schermo – una persona in carne e ossa: la prova di salvataggio vera e propria può cominciare: «Lei ha un’anima. Allora va bene, procediamo», chatta Morgan. Non prima di aver aperto un excursus filologico, però. Morgan scherza con il nome del tecnico Apple, Elidjon. «Bello il suo nome, ma assurdo. Che origini ha? Scusi ma per me è un campo di interesse, sono un filosofo del linguaggio». «Non è un nome italiano, è giusto che ti suoni strano», risponde il consulente. Morgan azzarda un collegamento col verbo italiano “elidere”, provando a spiegarne il significato all’interlocutore. «Anche Pasquale non è Pasqua ma viene da Pasqua». «Non me lo sono mai chiesto», abbozza imbarazzato il tecnico.

Tra una divagazione l’altra, il cantante prova quindi a spiegare il suo problema, ossia la difficoltà ad accedere ai file musicali contenuti nell’hard disk. «Ho lavorato per una settimana a progetti su quel disco e improvvisamente ieri sera non è stato più visibile», spiega. il tecnico trova finalmente il tempo e il modo di spiegare a Morgan la risposta al suo quesito: dalla semplice assistenza in chat non si può risolvere il problema. L’artista, dunque, viene invitato a rivolgersi a un Apple Store di Milano, nella speranza di riuscire a recuperare tutto il lavoro delle ultime settimane.

L’inconveniente tecnico, per un cinico destino, è avvenuto proprio in contemporanea al “caso Blanco“, che ha sconvolto la prima serata del Festival, spingendo Amadeus, e molti telespettatori, a ricordare proprio lo scontro tra Morgan e Buio nell’edizione del 2020. «Era dai tempi di Bugo e Morgan che non succedeva una cosa così», ha commentato ieri in diretta Amadeus dopo che Blanco ha distrutto gli arredi floreali sul palco dell’Ariston.

Foto di copertina: ANSA/TINO ROMANO | Morgan alla presentazione del documentario su Vittorio Sgarbi (29 novembre 2022)

Lo speciale Sanremo 2023

I testi delle canzoni

Anna Oxa – Sali (Canto dell’anima) | Ariete – Mare di guai | Colla Zio – Non mi va | Coma_Cose – L’addio | I Cugini di Campagna – Lettera 22 | Elodie – Due | Gianluca Grignani – Quando ti manca il fiato | gIANMARIA – Mostro | Leo Gassmann – Terzo cuore | Mara Sattei – Duemilaminuti | Marco Mengoni – Due vite | Mr. Rain – Supereroi | Olly – Polvere | Ultimo – Alba

Continua a leggere su Open

Leggi anche: