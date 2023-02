Sanremo 2023, per chi vota Fedez? Il «bilaterale» su Instagram con Lazza e la rivelazione: «Ho altri 5 amichetti in gara». Ecco chi sono – Il video

Il cantante in una live di lancio di «Muschio Selvaggio» ospita il giovane collega in gara con “Cenere”. Quindi i messaggi al miele in diretta con la moglie Chiara Ferragni

Diretta Instagram congiunta per Fedez e Lazza, che ospitando il cantante in gara a Sanremo in una sua live è sembrato dare più di un mezzo endorsement al giovane collega: non solo Fedez ha invitato i fan a «streammare il pezzo» del rapper 28enne, ma una volta che quest’ultimo è uscito dalla conversazione s’è lasciato andare ad un «mitico Lazza, ha spaccato», tracciando le lodi dell’artista che avrebbe già collezionato due milioni di visualizzazioni con il suo brano in gara all’Ariston, Cenere. Forse per riequilibrare un appoggio un po’ troppo evidente, Fedez ha poi precisato però di avere «i suoi amichetti» a Sanremo – elencandoli uno ad uno: oltre a Lazza, Marco Mengoni, gli Articolo 31, Tananai, Rosa Chemical, Mara Sattei. Quindi la diretta si è spostata sul versante tutto privato (nel limite del possibile) di Fedez. Il cantante ha aperto la sua live a una nuova ospite improvvisata: la moglie Chiara Ferragni. E i due si sono lasciati andare a qualche minuto di romantici «Ti penso», «Mi manchi» e dintorni. Seppur entrambi coinvolti in ruoli diversi al Festival, i due coniugi più noti d’Italia sono stati infatti separati negli ultimi giorni. Ma, come hanno ricordato, si riuniranno domani, quando Fedez tornerà sul palco dell’Ariston per duettare con gli Articolo 31.

