Mentre Blanco massacra le rose sul palco, un fioraio di Sanremo va fuori controllo in platea: bordata di insulti – Il video

Durante la devastazione dei fiori sul palco dell’Ariston da parte di Blanco, tra le fila del pubblico nel teatro il clima era a dir poco inferocito. Quello che sembrava all’inizio uno sbrocco totale del cantante, prima che si scoprisse essere una sorta di messinscena che doveva citare il video del suo brano L’isola delle rose, a chi sedeva sulle poltrone dell’Ariston è sembrato un vero e proprio sacrilegio. Quelle rose martoriate hanno fatto letteralmente saltare i nervi in particolare a un fioraio di Sanremo, che assisteva alla serata assieme a sua moglie, entrambi imbestialiti davanti quello che è parso loro come lo scempio del tempo e fatica di un collega per realizzare la composizione. Mentre Blanco prendeva a calci i fiori, l’uomo si è alzato in piedi per urlare: «Vai via! Sei me… Fuori, imbecille! Ma vaff cogl***». E a poco è bastato il tentativo di Blanco di farsi perdonare subito dopo la sfuriata: «Vai cagare!», urla il fioraio che non smette di insultarlo, invocando anche il coro da parte degli altri spettatori. Amadeus a fatica tiene a bada le urla, prova a chiedere spiegazioni a Blanco che cerca di giustificarsi con la storia del ritorno in cuffia che non andava. Il fioraio diventa ancora più furioso, soprattutto quando il cantante propone di rifare l’esibizione: «Nooo».

