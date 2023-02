Dal bacio tra Rosa Chemical e Fedez al look di Anna Oxa: i migliori meme della finale di Sanremo

Il bacio durante la finale di Sanremo 2023 tra Rosa Chemical e Fedez ha conquistato i social. Sono bastati pochi minuti per far rimbalzare l’immagine ovunque sul web, dove gli utenti hanno subito sovrapposto l’immagine con quella di Rose e Jack, di Honecker e Brezhnev del Muro di Berlino o del bacio di Klimt. Il cantante di Made in Italy a fine esibizione ha infatti dato un bacio al rapper seduto in prima fila dopo avergli twerkato addosso. Stupore generale. Grande certezza per i mematori resta Anna Oxa, anche nell’ultima puntata. Dopo il «bicchieri gate» e l’outfit delle precedenti serate, nell’ultima puntata è stato il trucco e parrucco a finire nel mirino dei meme. In tantissimi l’hanno paragonata a diversi personaggi del cinema e soprattutto dei cartoni. Oppure c’è chi scrive – dopo aver condiviso una sua foto -: «Quando lavavamo le barbie». Ma anche i Coma_Cose non sono da meno. In un meme si legge: «Si completano a vicenda. Infatti lei si è messa i capelli che lui si è tagliato». Così anche Lazza, ma sulla scelta dell’abito: «Lazza si è vestito come il nano di Twin Peaks. Che però ballava meglio», scrive una pagina. Infine, la vittoria di Marco Mengoni, data per scontata «come quando a Natale ti regalano una cravatta».

I Coma_Cose si completano a vicenda. Infatti lei si è messa i capelli che lui si è tagliato.

[@BarabbaMarlin] pic.twitter.com/9CDY1R5QPL

— Spinoza LIVE (@LiveSpinoza) February 11, 2023

Il look di Anna Oxa

Il bacio tra Rosa Chemical e Fedez

Vabbè ma che memiamo a fare parte2#Sanremo2023 pic.twitter.com/RmUrsnDgTc — The JackaL (@_the_jackal) February 11, 2023

Continua a leggere su Open

Leggi anche: