Il duetto tra Blanco e Mina in arrivo

Il cantante Blanco duetterà con Mina. Nel singolo che anticipa il nuovo album, il secondo, Blanco firmerà un brano con l’interprete storica di molti successi italiani. L’anno scorso c’era stata qualche prova tecnica di avvicinamento: il figlio della Tigre di Cremona, Massimiliano Pani, aveva dichiarato che alla madre era piaciuta la canzone Brividi, che Blanco aveva cantato con Mahmood proprio a Sanremo. E proprio attraverso Pani è nato prima il contatto tra l’82enne e il 20enne e poi la proposta di collaborazione. Che finirà anche nel nuovo album di inediti di Mina, in arrivo a cinque anni di distanza da Maeba. La partecipazione di quest’anno al Festival è finita con i fiori presi a calci, le polemiche e addirittura le indagini. Adesso il nuovo album e il duetto con Mina. La canzone, che non ha ancora un titolo, è ancora in fase di produzione tra lo studio di Mina a Lugano e quello milanese di Michelangelo Zocca, il produttore di Blanco. Che subito dopo l’uscita dell’album partirà in un tour che lo vedrà esibirsi anche allo stadio Olimpico di Roma e a San Siro a Milano.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: