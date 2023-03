La storia incompleta e fuorviante della “Madonna di Mariupol” ad opera della propaganda russa

Circolano alcuni post Facebook dove, secondo gli utenti, verrebbe raccontata la presunta “vera storia” di Marianna Vishegirskaya, la ragazza sopravvissuta al bombardamento russo sull’ospedale di Mariupol del 9 marzo 2022. La donna, all’epoca prossima a partorire, divenne protagonista involontaria della propaganda russa, accusata da Mosca di essere un’attrice al soldo di Kiev per inscenare due vittime del bombardamento. Il post oggetto di questo articolo riporta una versione della vicenda, definendo Marianna “Madonna di Mariupol”, che non regge e che dimostra, ancora una volta, quanto la propaganda russa nasconda le sue azioni.

Ecco il testo condiviso nei vari post Facebook:

Il testo riprende l’articolo del 9 marzo 2023 pubblicato dal sito russo Komsomol’skaja Pravda, quotidiano fondato nel 1925 dall’allora Partito Comunista dell’Unione Sovietica. La testata sostiene che Marianna si troverebbe a Mosca, dopo aver lasciato il Donbass dove racconta di essere diventata il volto della “Fondazione Rodina”.

Secondo il sito russo, Marianna avrebbe scoperto di essere stata vittima di un raid aereo russo solo una volta tornata a Donetsk dopo il parto a Mariupol. Tuttavia, negherebbe che ci sia stato un bombardamento aereo.

Nell’articolo, i media ucraini e occidentali vengono accusati di aver utilizzato la foto di Marianna per raccontare una storia diversa da quella che racconterebbe Marianna, per poi accusarla di essere una nemica dell’Ucraina.

L’articolo racconta che Marianna si trovava nell’ospedale numero 3, mentre voleva recarsi al numero 1 che sarebbe stato occupato dal regimento Azov cacciando i pazienti. In questa versione della storia, Marianna affermerebbe che i combattenti ucraini si trovassero accanto a loro nell’edificio.

Nell’articolo viene raccontata l’intervista rilasciata da Marianna all’italiano Giorgio Bianchi, già candidato con il partito filorusso Italia Sovrana e Popolare nelle scorse elezioni del 25 settembre 2022.

I media filorussi, così come i propagandisti sostenitori dell’invasione in Ucraina, nascondono una parte della storia di Marianna. All’inizio, la giovane era stata ritratta come vittima sopravvissuta del bombardamento insieme a sua figlia nata pochi giorni dopo, mentre a renderla decisamente famosa è stata la propaganda russa contro l’Ucraina.

Il giorno dopo il bombardamento ad opera dei russi, il sito di falsi fact-checkers “War on Fakes” – promosso dal Ministero della Difesa russo – accusa Marianna di essere un’attrice al soldo di Kiev, capace di interpretare due diverse donne incinte contemporaneamente, cambiandosi vestiti e trucco. I finti fact-checkers, per sostenere la tesi, formulano tale accusa nei confronti di Marianna in quanto nota come beauty blogger”:

Today we have received indisputable confirmation of the production of “shots with pregnant women”. Ukrainians used model Marianna from Mariupol for the high-flown shots (there are three of them in total). It is curious that she played two different pregnant women at once: she even had to change her clothes and makeup. However,it was not astonishing: in fact, Marianna is a well-known beauty blogger in the region. We would like to highlight that the woman is in fact pregnant, but she could not be in the maternity hospital anyway: the medical facility has been used by the Azov militants for several days as a fortified facility that does not function as a maternity hospital. The fame has already found the heroine of this production: in her Instagram under the last publication there are already more than 500 comments from real users condemning the woman for participating in information manipulation.

A seguito della pubblicazione della teoria del complotto di “War on Fakes”, quest’ultima è stata poi ripresa dalle ambasciate russe via Twitter il 10 marzo 2022.

Nel successivo screenshot, l’ambasciata russa nel Regno Unito mostra le foto di Marianna per accusarla di essere un’attrice ucraina:

No, it’s the indeed pregnant [bandiera dell’Ucraina] beauty blogger Marianna Podgurskaya. She actually played roles of both pregnant women on the photos. And first photos were actually taken by famous propagandist photographer Evgeniy Maloletka, rather than rescuers and witnesses as one would expect.

La stessa teoria del complotto venne ripresa dal rappresentante della Federazione russa all’ONU, Vassily Nebenzia, mostrando dei fogli con le foto di Marianna prelevate dal suo account Instagram.

A giustificare il bombardamento è stato il Ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, sostenendo che all’interno dell’ospedale ci fosse il battaglione Azov contrariamente a quanto raccontato dai media occidentali. Ecco quanto riportato da TASS, l’agenzia stampa russa, il 10 marzo 2022 alle ore 12:30 (archiviato qui):

ANTALYA, March 10. /TASS/. Russia three days ago said at a session of the UN Security Council that Mariupol’s maternity hospital N.1 had been used by the nationalist battalion Azov as its barracks and combat position. The Ukrainian nationalists had driven out all expectant mothers and personnel, Russian Foreign Minister Sergey Lavrov said after talks with his Ukrainian and Turkish counterparts Dmitry Kuleba and Mevlut Cavusoglu on Thursday.

“We have heard pathetic rhetoric about some atrocities allegedly committed by the Russian army many times. On March 7, three days ago, our delegation presented evidence at a session of the UN Security Council that the maternity hospital in question had long been seized by the Azov battalion and other radicals. All expectant mothers, all nurses and other personnel had been driven out. It was a base of the ultra-radical battalion Azov. These facts were disclosed three days ago. It is up to you to make conclusions as to how the world public is being brainwashed,” Lavrov said.

He remarked that the Western media aired very emotional reports about the hospital’s destruction, but their vision of the incident was biased.

“Regrettably, the other side of any situation, the side that allows for creating an impartial picture does not enjoy attention,” Lavrov said.

Russia’s UN ambassador Vasily Nebenzya to told the UN Security Council that the Ukrainian military, according to local residents, had driven out all personnel from Mariupol’s maternity hospital N.1 to convert it to a combat position.