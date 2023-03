«I’m back»: Trump torna su Facebook per la prima volta dopo l’assalto a Capitol Hill

«I’m back», sono tornato. Donald Trump torna su Facebook per la prima volta dal gennaio 2021, da quando era stato cacciato dopo l’assalto a Capitol Hill del 6 gennaio. E per il suo ritorno l’ex presidente sceglie un breve filmato del suo discorso preso direttamente dalla notte della sua elezione alle presidenziali del 2020. «Scusate se vi ho fatto aspettare. Avevo alcuni affari complicati da sbrigare…». Dopo essere stato cacciato da tutte le principali piattaforme, nel 2021 Trump aveva lanciato il proprio social media, Truth, popolare soprattutto negli ambienti della alt-right e degli ultra-conservatori. Il 25 gennaio di quest’anno, Meta ha annunciato la riammissione imminente di Trump sulle sue piattaforme. Fino ad oggi, però, il tycoon non aveva ancora ripreso a pubblicare. Qualche settimana più tardi, Elon Musk aveva deciso – con un sondaggio aperto agli utenti – di riammettere Trump anche su Twitter. In questo caso, però, l’ex presidente americano non ha ancora rotto il silenzio. L’ultimo post visibile sul suo profilo risale all’8 gennaio 2021, quando annunciò che non avrebbe partecipato al giuramento di Joe Biden come nuovo presidente. È probabile però che il tycoon cambierà idea a breve. I candidati alle primarie del partito repubblicano per le presidenziali del 2024 cominciano a moltiplicarsi. E a Trump conviene giocare d’anticipo se vuole ottenere i voti necessari per presentarsi di nuovo come sfidante di Biden e tornare alla Casa Bianca.

Foto di copertina: EPA/JIM LO SCALZO

Continua a leggere su Open

Leggi anche: