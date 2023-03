Roma-Feyenoord, niente biglietti per i tifosi olandesi e settore ospiti chiuso: la stretta della prefettura per evitare il caos di Napoli

Niente biglietti per i tifosi olandesi del Feyenoord per il match di Europa League in programma per il 20 aprile contro la Roma. È questa, a quanto si apprende, la decisione finale del viceprefetto vicario di Roma, Raffaela Moscarella, che ha convocato per domani una riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica per formalizzare la misura. Il settore ospiti dello stadio Olimpico, dunque, resterà chiuso. E la vendita dei biglietti in tutti gli altri settori sarà vietata a chiunque risulti residente in Olanda. Soltanto due giorni fa, anche il ministero dell’Interno di Matteo Piantedosi sembrava intenzionato a sposare la linea dura contro gli ultras olandesi. Nel 2022, quando era ancora prefetto di Roma, fu proprio Piantedosi a disporre il divieto di vendita dei biglietti ai tifosi del Feyenoord in occasione di un altro match europeo contro la Lazio. Al coro di preoccupazione si aggiunge anche la voce di Roberto Gualtieri, sindaco di Roma, che già all’indomani dei sorteggi di Europa League aveva chiesto il divieto di trasferta per gli olandesi. Un appello ribadito anche questa mattina ai microfoni di Radio24. «C’è preoccupazione per l’arrivo dei tifosi del Feyenoord. Saremo inoltre alla vigilia dell’ispezione del Bie per Expo 2030. Per questo ho raccomandato la massima attenzione e il ministro Piantedosi mi ha garantito pieno impegno e mi risulta anche l’orientamento a vietare la trasferta», ha spiegato il sindaco della capitale. L’obiettivo delle istituzioni, dal Viminale alla prefettura, è chiaro: evitare che si ripeta ciò che è accaduto a Napoli, dove i tifosi tedeschi dell’Eintracht Francoforte si sono resi protagonisti di atti vandalici, scontri, incendi ed episodi di violenza.

Credits foto: EPA/RAMON VAN FLYMEN | Ultras del Feyenoord sfilano per le strade di Rotterdam, in Olanda, prima della sfida contro l’Ajax (19 marzo 2023)

