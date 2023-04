Tel Aviv, l’ambasciatore italiano in visita al connazionale ferito. Torna a casa il gruppo di turisti coinvolto nell’attentato

Nella serata di oggi, 8 aprile, l’ambasciatore d’Italia in Israele Sergio Barbanti si recherà insieme al ministro degli Esteri dello Stato di Israele Eli Cohen all’ospedale Ichilov, dove è ricoverato uno degli italiani feriti nel tragico attentato terroristico di ieri a Tel Aviv. A farlo sapere è una nota ufficiale della Farnesina: «Nella serata di venerdì 7 aprile un vile attentato ha tragicamente colpito Tel Aviv, capitale dello Stato di Israele, provocando la morte del cittadino italiano Alessandro Parini e il ferimento di altri due connazionali», si legge nel documento. «Questa mattina, sabato 8 aprile, l’Ambasciatore d’Italia in Israele Sergio Barbanti ha incontrato gli amici della vittima, offrendo le proprie condoglianze. Gli amici della vittima e uno dei due feriti sono stati successivamente accompagnati in aeroporto, scortati in ogni momento da funzionari della nostra Ambasciata e dalle autorità locali, per permettere loro di rientrare in Italia con il primo volo disponibile». Poi la vicinanza da parte del Ministro degli Esteri israeliano: «Ha già voluto esprimere il cordoglio suo e di tutto il popolo di Israele per i gravissimi fatti di ieri sera, nonché rappresentare vicinanza ai feriti e alle loro famiglie», continua la nota. Nel frattempo, poche ore fa, la Procura di Roma ha aperto un fascicolo di indagine per la morte del 35enne Alessandro Parini. I pm procederanno per i reati di omicidio, attentato con finalità di terrorismo e lesioni. Intanto è sbarcato a Fiumicino, intorno alle 19, il gruppo di italiani coinvolto nell’attentato.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: