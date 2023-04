Migranti, la commissaria Ue Johansson in viaggio per la Tunisia. L’allarme di Tajani: «Siamo ancora indietro»

A causa della crisi che la Tunisia sta attraversando e all’impennata registrata dalle partenze di migranti dalle sue coste, la commissaria europea agli Affari interni, Ylva Johansson, è in viaggio per raggiungere il Paese. Sebbene compirà questa missione in solitaria, il viaggio è stato preparato in stretto coordinamento con gli Stati membri. La questione, infatti, coinvolge tutti, e l’Italia non fa eccezione. «Stiamo riflettendo con il ministro Piantedosi su come ridurre i flussi migratori. Sulla Tunisia ancora siamo indietro», ha dichiarato il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antonio Tajani a Stasera Italia su Rete 4.

«Noi stiamo insistendo perché si dia una prima tranche di finanziamenti per favorire le riforme. E a mano a mano, se si realizzano, se ne potranno dare altri. Vediamo se il Fondo monetario e il resto d’Europa saranno con noi», ha aggiunto. Il sistema d’accoglienza nazionale, infatti, è sotto forte pressione. I migranti sbarcati in Italia nel 2023 si avviano a superare quota 40mila, una cifra quasi triplicata rispetto allo stesso periodo l’anno scorso. E i flussi dalla Tunisia preoccupano in modo particolare: risulta infatti il principale Paese di partenza, con 19.949 persone salpate dalle sue coste.

Sul fronte dell’accoglienza, invece, ad essere attenzionato è soprattutto l’hotspot di Lampedusa, che al momento ospita 3.059 migranti. Per 389 di loro è in corso il trasferimento dalla struttura di primissima accoglienza di contrada Imbriacola al porto dove verranno imbarcati sul traghetto di linea che giungerà all’alba di domani a Porto Empedocle. Altri 250 migranti verranno trasferiti domani mattina con il traghetto di linea sempre per Porto Empedocle, mentre 90 persone lasceranno Lampedusa con il pattugliatore della Guardia di finanza con destinazione Pozzallo e 70 con un aereo militare che atterrerà a Sigonella. Il traghetto di linea per Porto Empedocle, infine, sposterà altri 380 migranti nella serata di domani.

