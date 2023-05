«Cristiano Ronaldo non è contento in Arabia Saudita, torna a Madrid»: l’indiscrezione dalla Spagna

Il campione portoghese non tornerebbe come giocatore: Florentino Perez ha in mente per lui un altro ruolo

Potrebbe interrompersi dopo qualche mese il matrimonio tra Cristiano Ronaldo e l’Al-Nassr Football Club, la società saudita che ha accolto il campione portoghese dopo il suo allontanamento dal Manchester United. Il club aveva proposto al giocatore un contratto da 190 milioni di euro a stagione per due anni, più i bonus, i diritti di immagini e circa 500 milioni di dollari per diventare poi ambasciatore dei Mondiali 2030 a cui si è candidata l’Arabia Saudita. Una cifra impossibile da rifiutare – l’accordo vale quasi 1 miliardo – anche per Cr7, che però non è bastata a rendere il suo soggiorno in Arabia Saudita più piacevole. Cristiano Ronaldo ha segnato 12 gol in 12 partite di campionato, finora, ma la sua squadra è seconda e più volte ha avuto dei malumori con i tifosi. La sua intenzione sarebbe quindi quella di tornare a Madrid, fanno sapere dalla Spagna, per provare a ritrovare quella sintonia con il campo e il pubblico a cui era abituato. E non sembra spaventarlo l’idea che possa finire come la sua seconda esperienza all’Old Trafford, dove era tornato a distanza di 11 anni. Ancora non è chiaro se i tifosi sarebbero contenti di rivederlo con la maglia merengue, quello che però trapela dalle fonti citate da El Nacional è che Florentino Perez non ha intenzione di offrirgli un contratto da giocatore. Per lui sarebbe pronto un ruolo lontano dal campo. Sempre che il giocatore più pagato della storia abbia intenzione di appendere gli scarpini al chiodo.

