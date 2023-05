L’incontro tra Meloni e Macron a margine del G7

Si è tenuto, secondo quanto appresi dall’agenzia di stampa Ansa da fonti italiane, un incontro tra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il presidente francese Emmanuel Macron. Il faccia a faccia si svolge a margine dei lavori del G7 in Giappone. E arriva dopo la solidarietà espressa da Macron all’Italia colpita dall’alluvione con un tweet in italiano e in francese. Nel quale ha assicurato che la Francia è pronta a dare «ogni aiuto utile». L’ultimo incontro a due risale a circa un mese fa a Bruxelles, a margine del Consiglio Ue. Ieri Meloni ha avuto un incontro con il premier del Canada Justin Trudeau. Che ha criticato le posizioni del governo italiano sui diritti civili. Oggi è emersa la proposta della premier italiana sull’Unione Africana da far entrare nel G20.

