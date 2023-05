Amadeus rompe il silenzio e chiama Fiorello in diretta: «Resto volentieri in Rai, lavoro a Sanremo in totale libertà di scelta…»

Mancava una voce a sminare definitivamente la “bombetta” lanciata da Fiorello alcuni giorni fa durante Viva Rai2!, quando ha messo in dubbio la conduzione di Amadeus in vista del prossimo Festival di Sanremo. Uno scherzo che ha fatto agitare anche i nuovi vertici Rai, con l’ad Roberto Sergio che ha assicurato che i lavori con Amadeus per la prossima edizione di Sanremo procedono «tranquillamente». Dopo la bombetta lanciata, Fiorello ha spiegato che si trattava di uno «scherzo» all’amico “Ama” e che il direttore artistico e conduttore non lascerà il timone della kermesse canora, anche come previsto dal contratto che lo vede impegnato con Sanremo fino al 2024, e come ribadito nei mesi scorsi dal manager del conduttore Lucio Presta.

A chiudere il cerchio, dopo giorni di silenzio, è arrivata oggi la conferma del diretto interessato, Amadeus che sempre dai microfoni di Viva Rai 2 ha dichiarato: «Rimango volentieri in Rai e sto lavorando serenamente con l’amministratore delegato al prossimo Sanremo». E Fiorello, rivolgendosi all’amico e collega, osserva: «Sono uscite molte indiscrezioni di cui non abbiamo parlato per non creare oltremodo polemiche su qualcuno che controllerebbe le tue scelte musicali…». Al che Amadeus ha replicato: «Non ci sono agenti segreti che controllano niente». E Fiorello, in ultima battuta, ha aggiunto: «Diciamo che Amadeus ha la totale libertà di scelta!». «Assolutamente, si lavora già da tempo serenamente con l’amministratore delegato, con tutta la Rai», ha concluso Amadeus. Insomma, il prossimo Festival di Sanremo sarà all’insegna della «serenità» o della «tranquillità», che dir si voglia, ma soprattutto «in totale libertà di scelta».

