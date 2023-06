Meloni voleva «ricucire il Tricolore» e ordina 200 nuove bandiere: quanto costa il rinnovo sovranista a palazzo Chigi

Era il 7 gennaio 2023 quando la premier Giorgia Meloni celebrava il Giorno della Bandiera con una frase che a tutti era sembrata metaforica. In quell’occasione parlando del Tricolore aveva detto del suo governo in carica da pochi mesi quanto volesse impegnarsi a «ricucire ciò che è stato strappato», citando un quadro del 1920 di Cafiero Filippetti in cui una donna era intenta a rammendare un Tricolore. Quell’impegno nel frattempo è passato dalla metafora al concreto, dopo che a palazzo Chigi le bandiere tricolori devono essere sembrate un po’ troppo sdrucite a chi in quel simbolo nazionale rivede «lo spirito di sacrificio e la capacità di donarsi al prossimo», come diceva sempre Meloni a proposito dell’impegno dei militari all’estero e del corpo diplomatico. E allora via libera al cambio in tutto il palazzo, con ben 200 nuove bandiere tricolori commissionate dal Dipartimento per i servizi strumentali di palazzo Chigi. Una fornitura che andrà avanti fino alla fine dell’anno in corso e che costerà 29.343,60 al netto dell’Iva. L’investimento per «ricucire ciò che è stato strappato, riannodare i fili del nostro stare insieme, riscoprirsi comunità», citando ancora Meloni, è così suddiviso:

n. 30 bandiere da esterno Italia (dimensione 3.00 x 4.50 in tessuto poliestere nautico);

n. 30 bandiere da esterno Europa (dimensione 3.00 x 4.50 in tessuto poliestere nautico);

n. 30 bandiere da esterno Italia (dimensione 3.00 x 2.00 in tessuto poliestere nautico);

n. 30 bandiere da esterno Europa (dimensione 3.00 x 2.00 in tessuto poliestere nautico);

n. 30 bandiere da interno Italia (dimensione 1.00 x 1.50 in tessuto stamina, fiocco, di poliestere);

poliestere);

n. 30 bandiere da interno Europa (dimensione 1.00 x 1.50 in tessuto stamina, fiocco, di poliestere);

poliestere);

n. 10 bandiere da interno Italia (dimensione 1.20 x 1.80 in tessuto stamina, fiocco, di poliestere);

poliestere);

n. 10 bandiere da interno Europa (dimensione 1.20 x 1.80 in tessuto stamina, fiocco, di poliestere);

poliestere);

n. 100 tendi bandiera in plexiglass, completi di fermi;

