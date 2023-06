Milano, tenta di rapire bambina di 4 anni. La tata e un’amica lo mettono in fuga: «Non siamo al sicuro»

Si è avvicinato alla bambina che stava giocando su un albero nel parco di fronte all’asilo Pier Capponi di Milano, l’ha afferrata e ha tentato di portarla via. Spaventatissime, la babysitter e un’amica si sono precipitate a strappare la bimba di 4 anni dalla mani dello sconosciuto, che si è dileguato. «Non riesco più a dormire», avrebbe confidato la madre della piccola – racconta La Stampa – dopo quanto accaduto giovedì scorso, 22 giugno, nel parchetto della scuola d’infanzia di Pagano. L’uomo, con un’età compresa tra i 35 e i 40 anni, alto 1.75, snello e con i capelli neri, di origine straniera e di carnagione scura, è stato denunciato per sottrazione di minore e non è stato ancora identificato. Il mese scorso un episodio simile era accaduto in piazza Gae Aulenti, quando una donna di 22 anni aveva preso per mano un bambino di 2 provando a portarlo via. La donna era stata poi rincorsa e fermata dal padre del bimbo.

«Non ci sentiamo al sicuro»

Per aiutare gli investigatori a individuare l’uomo, sarebbe bastato visionare le immagini delle telecamere di sorveglianza davanti all’area giochi, che però è guasta. Quelle di case e negozi limitrofi invece non hanno immagini utili. «Per fortuna questo fatto non ha avuto conseguenze gravi», dice ora la donna, «ma viviamo in un contesto non sicuro, con un’incuria pazzesca del parco a Pagano, dove la staccionata dell’area giochi è rotta da tempo, l’erba del parco non è tagliata e le panchine sono rotte». E aggiunge: «Continuo a chiedermi perché quella telecamera non sia funzionante. Oggi, come cittadini, non ci sentiamo liberi nemmeno di poter lasciare i nostri figli a giocare nel parco». Sulla vicenda è intervenuta Andreina Cozzi, dirigente della scuola scuola d’infanzia Pier Capponi, che ha chiesto alla polizia locale e al Municipio 8, con una comunicazione ufficiale, di intensificare la vigilanza di zona.

