Rinviato il faccia a faccia a Roma tra Salvini e Le Pen: «Solo una videoconferenza»

Annunciato e poi rinviato il faccia a faccia tra il segretario della Lega Matteo Salvini e Marine Le Pen. La presidente del Rassemblement National sarebbe dovuta arrivare a Roma oggi, 3 luglio, per un incontro con il vicepremier italiano in cui avrebbero dovuto parlare di una possibile alleanza in vista delle elezioni europee del prossimo anno. Una proposta per cui i margini di manovra erano già ridotti al lumicino, dopo l’intervista di Giorgia Meloni che smentisce qualsiasi trattativa e il no secco di Tajani. Questa mattina, il ministro degli Esteri ospite di Agorà è stato chiaro: «Per noi è impossibile fare qualsiasi accordo con Afd e con il partito della signora Le Pen. Io personalmente ho dato vita quando sono stato eletto Presidente del Parlamento europeo a un accordo tra Conservatori, Popolari e Liberali. Quello è l’accordo, secondo me, sul quale puntare». A far posticipare l’incontro però, spiega in una nota la Lega, non sono stati i malumori del centrodestra italiano ma le tensioni in Francia, esplose dopo l’uccisione del 17enne con un colpo d’arma da fuoco sparato da un poliziotto. «Matteo Salvini e Marine Le Pen faranno una videoconferenza nel pomeriggio. Il faccia a faccia è rimandato alla luce della grave situazione in Francia», si legge nel breve comunicato.

