Un capodoglio trovato morto alle Canarie aveva nella pancia ambra grigia del valore di 500 mila euro

Lo scorso maggio, sulle coste dell’isola di La Palma nelle Canarie, era stato trovato morto spiaggiato un capodoglio e ora l’autopsia ha rivelato che al suo interno c’era un tesoro prezioso. Antonio Fernández Rodríguez, capo dell’istituto di salute animale e sicurezza alimentare dell’Università di Las Palmas, aveva sospettato che l’animale fosse morto a causa di un problema digestivo e così ha fatto ispezionare il colon. «Quello che ho tirato fuori era una pietra di circa 50-60 cm di diametro del peso di 9,5 kg», ha dichiarato. «Le onde si stavano riversando sul capodoglio. Tutti stavano guardando quando sono tornato in spiaggia ma non sapevano che quello che avevo tra le mani era ambra grigia», ha aggiunto il patologo al Guardian. L’ambra grigia è un elemento molto raro, anche conosciuto come oro fluttuante. Il valore di quel grumo trovato è, infatti, di 500mila euro.

Come si forma l’ambra grigia e che fine farà

Attualmente, circa un capodoglio su 100 produce ambra grigia. Quest’ultima si forma negli intestini delle balene perché mangiano grandi quantità di calamari e seppie, di cui gran parte viene digerita e vomitata. Alcuni, però, non vengono espulsi e nel tempo si legano negli intestini dell’animale formando l’ambra grigia. A volte questa sostanza viene espulsa e talvolta viene trovata in mare. In altri casi diventa troppo grande e uccide la balena. Stati Uniti, Australia e India hanno vietato il commercio di ambra grigia come parte del divieto di caccia e sfruttamento delle balene. Ora l’istituto dove lavora il patologo sta cercando un acquirente a cui vendere il tesoro. Il ricavato andrà in un fondo che aiuta le vittime del vulcano de La Palma del 2021, che ha causato danni per oltre 800 milioni di euro e distrutto centinaia di case e attività commerciali.

